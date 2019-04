Scaloni regresó al país para reunirse con Tapia y Menotti

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, regresó este viernes al país proveniente de España para reunirse con Claudio Tapia, presidente de la AFA, y con César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales, donde se definirán temas vinculados con la próxima Copa América.

“Me reuniré con Tapia y Menotti, vamos a decidir si es factible armar una lista de 40 jugadores. No creo que podamos entrenar, pero será bueno tener reuniones y hablar con los chicos”, dijo Scaloni a la hora de evaluar los pasos a seguir con respecto a la conformación del plantel que irá a la Copa América de Brasil.

La reunión en la que intervendrá Menotti dejó margen para preguntarle al técnico por su relación con el entrenador campeón mundial en Argentina 1978, y Scalonii dijo: “Tengo diálogo permanente con Menotti y está todo más que bien”.

Con respecto a la actitud que tuvo Lionel Messi cuando se sumó al seleccionado que jugó el amistoso en España ante Venezuela, Scaloni elogió al astro del Barcelona por su forma de manejarse.

“Messi fue el primero en tirar para adelante. Su predisposición en Madrid fue máxima y lo vimos muy involucrado con chicos con los que no tenía tanto conocimiento, tanta cercanía”, le dijo el entrenador a la prensa al arribar al aeropuerto de Ezeiza.

Además, Scaloni admitió que fue él quien le permitió a Messi dejar la concentración antes de visitar a Marruecos a causa de estar lesionado.

“La decisión del cuerpo técnico fue que los jugadores que no están en condiciones de jugar vuelvan a su club. Así lo dice el reglamento, pero como es Leo se habla diferente, pero la decisión fue totalmente mía”, explicó.

Scaloni tuvo un accidente el pasado miércoles en España, cuando fue atropelllado por un vehículo cuando transitaba por las calles de Palma de Mallorca, y su rostro mostró algunas heridas por el hecho.

“Estoy bien, tuve mala suerte en el estacionamiento del colegio de mi hijo. Había un auto yendo para atrás, no lo vi y me lo comí entero. Pero bueno, estoy bien”. concluyó el entrenador.