Mil carreras y leyendas que marcaron a la F-1

El 13 de mayo de 1950 el circuito de Silverstone, Inglaterra, le dio lugar a 21 autos en su grilla. Fue el comienzo de la más rica historia del automovilismo mundial, con excelsos pilotos como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna o Michael Schumacher. Pero la F-1 es más que pilotos, son circuitos, son rivalidades y terribles accidentes que costaron la vida de algunos de esos corredores que marcaron las 1.000 carreras que se cumplirán este fin de semana en el Gran Premio de China.

La cifra del millar de competencias ha generado controversias en los amantes de las estadísticas, aseguran que ya se disputaban grandes premios antes de 1950 y algunos aseguran si se toman en cuenta las pruebas no puntuables la cifra sería mayor. Pero para la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) y Liberty Media (dueña de la competencia) la cantidad es indiscutible y desde hace varios meses vienen promocionando el gran premio chino como el número mil de la Fórmula 1.

Lo que no está en duda es que hubo grandes pilotos que marcaron diferentes épocas de la máxima. Fangio (1911-1995) fue cinco veces campeón mundial (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), un récord que mantuvo cerca de 50 años, el argentino dominó los primeros años del Mundial, antes de retirarse en 1958 a los 47 años, una época en la que varios de sus adversarios morían en la pista. Consiguió 24 triunfos en 51 carreras, casi una de cada dos. La más espectacular fue el Infierno Verde” de Nürburgring en 1957 cuando, al volante de su Maserati, es capaz de remontar a los Ferrari, doblarlos y ganar.

Ayrton Senna (1960-1994) fue el piloto más carismático de la Fórmula 1 en las cuatro últimas décadas. Ganó tres títulos mundiales (1988, 1990 y 1991) y su rivalidad con el francés Alain Prost forma parte de la leyenda de este deporte. Murió en 1994, en el circuito de Imola, durante el Gran Premio de San Marino. Sin importar la cantidad de títulos, muchos consideran al brasileño el mejor piloto en la historia de la F-1.

Por su parte, Michael Schumacher (nacido en 1969) tiene siete títulos de campeón del mundo entre 1994 y 2004, 91 victorias en carrera. El alemán es el hombre de todos los récords, salvo las pole positions, registro en el que ya le superó Lewis Hamilton. Schumi es también el hombre que devolvió a Ferrari a lo alto del podio tras 20 años de sequía. Terminó su carrera con Mercedes en 2012 y el año siguiente sufrió un accidente de esquí. Con una grave lesión en la cabeza, no se le ha vuelto a ver en público desde entonces.

Entre otros nombres históricos se puede sumar al italiano Giuseppe Farina, vencedor en el primer Gran Premio y a su compatriota Enzo Ferrari, fundador de la Scuderia que más títulos tiene en la F-1 con 16 de constructores y 15 de pilotos.

El austríaco Nikki Lauda, campeón en 1975, 1977 y 1984, fue un ejemplo de superación tras recuperarse de las graves quemaduras que sufrió corriendo el Gran Premio de Alemania en 1976. Del presente se rescata al alemán Sebastián Vettel, campeón en cuatro ocasiones y el inglés Lewis Hamilton, dueño de la corona en cinco oportunidades y vigente campeón.

Los GP en Argentina

De los 999 grandes premios que corrió la Fómrula 1 desde 1950 Argentina fue sede de 21 carreras, la última en 1998. El primer Gran Premio de la Argentina se corrió el 18 de enero de 1953 y tuvo como vencedor al italiano Alberto Ascari al mando de un Ferrari. El Chueco Fangio ganó los cuatro siguientes corriendo en el autódromo de Buenos Aires. A la lista se sumaron Stirling Moss (1958), Jackie Stewart (1972) y Emerson Fittipaldi (1973 y 1975); los GP de 1995 y 1996 los ganó Damon Hill, en 1997 se impuso Jacques Villeneuve y en 1998 lo hizo Michael Schumacher.

La F-1, en claves