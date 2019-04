Gustavo Klix: “Ponerlo otra vez de pie”

A pesar del descenso cuando el plantel de Juventud Antoniana arribó ayer al aeropuerto Martín Miguel de Güemes, procedente de Córdoba, fue recibido por una cantidad importante de hinchas que luego organizaron un caravana para acompañar a los jugadores hasta el club. “Realmente genera emoción al ver a las familias que nos muestran tanto apoyo. Me siento fuerte y a partir de mañana (por hoy) vamos a estar de vuelta en el club con la firmeza y la fuerza que me da todo el mundo. Los hinchas, la gente la familia, mi novia y mis seres queridos. Asumí este compromiso y por más que esté devastado, esa es la palabra, estoy convencido nuevamente de mi trabajo, porque Juventud se merece muchísimo sacrificio y hay que volver a ponerlo de pie”, manifestó el presidente Gustavo Klix, con mucha emoción.

Al continuar describiendo este momento habló de lo que significó el descenso antoniano. “Fue duro, duro, pero debemos ser realistas sabiendo que todo era complicado. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, con el partido estaba la posibilidad de ganarlo. Lo que dejaron estos chicos en la cancha, el cuerpo técnico, la comisión que me acompaña fue esfuerzo enorme. Pero acá no somos hinchas de los resultados, somos hinchas de una institución, entonces hay que trabajar en estos dos años para volver a refundar a Juventud con una base sólida. Con sinceridad, honestidad y apuntando a devolver una vez en la vida al sufrido hinchas de Juventud lo que se merece”, señaló Gustavo Klix.

Llegó el turno para preguntarle a Klix si junto al resto de la comisión se sienten responsable por este fracaso, a lo que contestó: “Más que responsable me siento dolido. Esta gente la pasó muy mal, pero hay que trabajar y prepararse para volver lo más antes posible”.

Luego llegó el mensaje para los hinchas antonianos. “Y uno tiene solo palabras de agradecimientos para toda la gente. De que se hayan vuelto a unir las hinchadas de Juventud, la familia, las barras, lo que sucedió el jueves provoca un dolor y a la vez todo es maravilloso. Solo puedo pedir que nos sigan acompañando; todos ellos son gente que de verdad lo quiere el club”, puntualizó

Destacó por sobre todas las cosas el esfuerzo de los jugadores y del DT Adrián Adrover. “Los jugadores fueron unos hombrecitos. Fueron gentes que se sobrepusieron a cosas realmente duras y desagradables. Y el técnico con su personalidad, su tranquilidad y seriedad supo acomodar un barco a la deriva, al igual que la comisión”, concluyó el directivo.