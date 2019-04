Quejas por el pésimo servicio de transporte de pasajeros

Muchas de las unidades de transporte urbano de pasajeros de Tartagal son un insulto a los usuarios que no tienen otra opción que utilizarlas a pesar de la falta de limpieza, el maltrato de los choferes, la falta de cumplimiento en los horarios y las pésimas condiciones mecánicas en las que circulan.

Que los ómnibus de la empresa 13 de junio queden literalmente tirados en cualquier esquina con la pasaje completo no es ninguna novedad o que un solo ómnibus haga el recorrido por tres o cuatro barrios tampoco. Por ese y por muchos otros motivos los vecinos que residen en la zona norte en el barrio Bicentenario tomaron cartas en el asunto y cortaron la semana pasada la calle principal impidiendo el tránsito de los ómnibus de esta empresa.

"Los chicos tienen que tomar el que pasa a las 6 de la mañana y quedarse esperando que abran las escuelas lo cual es muy peligroso; o de lo contrario tienen que ir en el que pasa a las 7 y que dá tantas vueltas que terminan descompuestos. Los ómnibus salen de bicentenario y entran a Norte Grande; salen de Norte grande entran a Adolfo Gemes y también recorre 350 viviendas. No puede ser que un mismo ómnibus recorra cuatro barrios y que todos los chicos lleguen tarde a clases cuando las escuelas ya cerraron los portones", explicó una mamá que reside en ese barrio y que como sus vecinos no tiene otra opción que el 13 de Junio, que pasa cuando quiere y se demora tanto que los chicos permanecen más de una hora arriba del colectivo.

"Lo único que pedimos es que pongan un colectivo más", explicó. Miles de vecinos de Tartagal imploran desde hace años por un mejor servicio.

Diferentes opiniones

Doddy Arias es concejal del Frente Grande y como el resto de sus pares recibe en forma permanente las quejas de miles de usuarios por el mal servicio que brindan las unidades de transporte. "Es sencillo, los controles que tiene que hacer el municipio son deficientes y los empresarios en lugar de invertir en mejorar el servicio comprando nuevas unidades o mejorando las que tienen se gastan lo que vienen facturando por años por este servicio deficitario en otras cosas; pero eso es responsabilidad de quien tiene que controlarlos y no lo hace", sintetizó el edil.

Franco Hernández Berni secretario de Gobierno del municipio consideró que "el aumento del precio del gasoil, la disminución en los subsidios tanto por el combustible como por el pase libre hacen que el definitiva, el que pague todas estas consecuencias sea el usuario. Pero no debemos demonizar a las empresas locales que en mi opinión hacen lo que pueden; estamos en un círculo vicioso porque la realidad es que a ninguna empresa de transporte del país, si no tiene subsidios como los que se dá en Buenos Aires o en la ciudad de Salta no le cierran los números. Para dar solo un ejemplo los comercios mayoristas que distribuyen bebidas o comestibles tuvieron que restringir este servicio pero los ómnibus aunque sea con 1 o con 40 pasajeros igual tienen que cumplir con el recorrido. La solución no es quitarles los recorridos, ni hacer uno nuevo porque todo pasa por una cuestión meramente económica. Desde el municipio hacemos todos los esfuerzos para que los vecinos de Tartagal cuenten con el servicio lo más acorde a sus necesidades. Pero la ciudad se extendió de tal manera que se presentan los inconvenientes que vimos la semana anterior".

Ángel Cabaña, director de transporte del municipio, al ser consultado, explicó que "en este caso la empresa no está brindando el servicio acorde al pliego porque ha dejado de hacer la prestación con la cantidad adecuada de unidades. Ya la intimamos y agotaremos las instancias administrativas".

Y agregó como buen conocedor del tema que "el del Bicentenario no es el único caso y aspiramos a que 13 de Junio mejore también su prestación porque de otra manera tomaremos otras medidas, porque el servicio tiene que continuar prestándose a los vecinos, que son los que sufren todos los días del año".

Reunión con responsables

El jueves, los responsables locales de las empresas de transporte urbano se reunieron con Hernández Berni "y allí analizamos el tema de los costos y del combustible que se traduce en una situación gravísima, no obstante lo cual desde el municipio puntualizamos que la prioridad es el usuario por tanto la puntualidad en el horario sobre todo en las horas en que los chicos concurren a los establecimientos escolares es fundamental".

El secretario de Gobierno precisó además que "las empresas por su parte nos plantearon temas que son totalmente coherentes como que se debe rever el tema del precio del pasaje que está en 12 pesos hace más de un año, pero también que se aumenten los cupos de pases libres estudiantiles".

"Tartagal tiene una matrícula de 25.000 alumnos y la distribución que realiza la AMT no cubre ni un 30 por ciento. Solo para dar un ejemplo las localidades de General Gemes y de Campo Santo están percibiendo más que Tartagal, algo que no tiene ninguna lógica" explicó y agregó para finalizar: "El esfuerzo debe hacerse en conjunto para que las empresas puedan continuar prestando y mejorando el servicio y asegurar la continuidad de las fuentes de trabajos del centenar de familias que trabajan en esta actividad".