Retiran del mercado mundial casi 5 millones de moisés tras la muerte de 30 bebés

El grupo estadounidense Mattel anunció el viernes el retiro de 4,7 millones de cunas moisés de la marca Fisher-Price en el mercado mundial, luego de que las autoridades de Estados Unidos señalaran que provocaron una treintena de muertes en una década.

Fisher-Price ‘anuncia el retiro voluntario de todas las unidades del ’Rock’n Play Sleeper’ debido a los casos reportados de muertes de niños mientras se encontraban en el columpio ( ...) sin estar atados‘, escribió Fisher-Price en su cuenta de Twitter, agregando que el retiro estaba alineado con la decisión de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

El 5 de abril, el ente emitió una advertencia sobre el producto, evocando la muerte de 10 bebés por sofocamiento desde 2015 ‘después de que los bebés se hubieran girado boca abajo o de costado, sin estar atados‘, por las correas de la silla.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl