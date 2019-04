Los cruces de octavos de final de la Liga Argentina

Con el cierre de la fase regular quedaron confirmado los cruces en la etapa de reclasificación (norte) de la Liga Argentina de Básquet. Salta Basket tendrá un lugar en esta instancia y enfrentará a Lactear TF al mejor de cinco encuentros.

Los otros enfrentamientos serán Unión de Santa Fe vs. Independiente de Santiago del Estero, Villa San Martín de Resistencia vs. Oberá TC de Misiones y Deportivo Norte (Santa Fe) vs. Ameghino de Córdoba.

En tanto, en la reclasificación sur jugarán: Español vs. Gimnasia de La Plata, Atenas (Carmen de Patagones) vs. Ciclista (Junín), Rivadavia (Mendoza) vs. Parque Su (Concepción del Uruguay) y Rocamora (Concepción del Uruguay) vs. Del Progreso (Río Negro). Las fechas de la reclasificación (octavos de final) serán 19, 21, 24, 26 y 28 de abril.