La reactivación del parque industrial y el recuerdo de viejas promesas incumplidas

En 2011 se inauguró con la promesa de generar empleo, pero no cumplió el objetivo. El abandono es notable y poco sigue en pie y puede tener utilidad en el predio de 44 ha.

El Gobierno de la provincia, luego de la publicación de un parte de prensa referido a la puesta en marcha de un plan para reactivar el parque industrial General Mosconi no hizo más que abrir viejas heridas en quienes en el 2011 asistieron con todo el empuje y la ilusión a lo que supuestamente representaba una salida visible, palpable y concreta para una de las regiones más castigadas por la falta de empleo, de oportunidades laborales para miles de norteñas y norteños. Pero como muchos proyectos que no pasaron del anuncio y de un acto oficial con todo el folclore que acompaña los tiempos de campaña, el parque industrial General Mosconi es hoy, transcurridos ocho años, exactamente lo mismo que antes de su inauguración.

La semana pasada el parte de prensa oficial se refería a una reunión concretada entre la Cámara Pymes del departamento San Martín con diversos sectores productivos y empresariales de la Provincia y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid.

"En la ocasión se plantearon alternativas para fortalecer el funcionamiento de este lugar, para lo cual la cartera provincial estimará el costo de obra de cada proyecto y los recursos disponibles. En base a estas evaluaciones, se realizará una nueva reunión con el objeto de crear convenios con otros sectores y el municipio local, y definir prioridades de los trabajos a realizarse en el parque".

Ni fábrica de pochoclos

El parque industrial de General Mosconi es un predio de 44 hectáreas que perteneció a la ex estatal YPF y que fue transferido a la órbita del municipio en la década del 90 luego de la privatización de las empresas del estado.

Se ubica en los dos laterales de la ruta nacional N§ 34 y cuenta con una veintena de galpones de chapas y otras instalaciones (playas de estacionamiento, oficinas) que fueron construidas y usadas por YPF. Pero el tiempo se cobró con creces el abandono y poco de lo que sigue en pie puede tener alguna utilidad. La decadencia se nota también en la falta de todo servicio esencial de ese predio que carece de agua corriente, energía eléctrica, gas y ni qué hablar de otros servicios como internet.

En la inauguración concretada en 2011 supuestamente el parque -por la inversión prevista en ese entonces de 10 millones de pesos- iba a contar con todos esos servicios de manera de tentar a algún potencial productor de instalarse en ese lugar y comprar las hectáreas o el terreno que necesitase. Un lugar estratégico al lado de una ruta nacional como la 34 y equidistante de dos países como Bolivia y Paraguay conformaban un escenario más que promisorio. Pero nada sucedió porque las obras nunca se concretaron.

El exsecretario de hacienda del municipio de General Mosconi y dirigente político local quien estaba en plena función pública en el 2011 cuando se inauguró el parque, el contador Horacio Carrizo lo graficó de esta manera: "En el parque industrial de Mosconi no puede venir ni un fabricante de pochoclos porque no tiene servicios básicos".

Por dentro, el parque muestra la inactividad que va arruinando las instalaciones.

Hechos, no palabras

Carrizo, uno de los funcionarios de Mosconi que estuvo presente en aquel acto de inauguración del 7 de marzo de 2011 considera que "no hay que hacer ningún anuncio, mi opinión es que se debe dotar al parque de los servicios esenciales. Las cañerías del parque -como la planta de El Aguay que abastece al municipio de General Mosconi- tienen más de 50 años; el sistema de electricidad es obsoleto y hay que hacer un recambio total".

"En 2011 -recordó- se designó a Alfredo de Ángelis y al ingeniero Carlos Abeleira, -hoy a cargo de primera infancia- en el ente autárquico que tendría a su cargo la puesta en marcha del parque industrial Mosconi. El primero que firmó haciendo algunas gestiones ante la AFIP fui yo hasta que ese ente autárquico se hizo cargo del parque".

El exsecretario de hacienda recordó que "en 2010 se sancionó la ordenanza 521/10 mediante la cuál se cedían esos predios a la provincia para que esta instale el parque industrial Mosconi. Se suponía que la provincia haría las inversiones pero la realidad fue totalmente diferente. Algunas pocas empresas de servicio que están allí desde la privatización de YPF le están pagando a la provincia por el predio que ocupan pero aún así en todos estos años las inversiones no aparecieron".

Para el exsecretario de hacienda municipal "el parque industrial fue y es una posibilidad de que alguna empresa, por su

Ubicación estratégica, pueda instalarse y generar fuentes de trabajo, que es el primer punto a resolverse en el norte. La situación actual exige que más que mirarnos como países nos integremos en todo aspecto pero sobre todo el económico y productivo en regiones y en ese sentido la zona tiene que mirar hacia los dos países vecinos que están muy cerca y a los que cada vez se llega con más facilidad como Paraguay y como Bolivia que está a 50 kilómetros. El municipio y la provincia deberían -al menos por un período- exceptuarla de impuestos de manera que sea interesante invertir en esta zona cercana a Paraguay y a Bolivia y con un mercado regional interesante. Pero antes que nada hay que ponerle los servicios, o seguirá siendo lo que es hasta ahora”, opinó.

Una muestra de la realidad

Manuel Pailler es legislador por el departamento San Martín y recordó que “en el año 2014 tres años después de la inauguración del parque industrial de Mosconi hice un pedido de informes pero nunca me contestaron; en ese momento se había destinado una nueva partida creo que de 3 millones de pesos y por eso mi interés era saber a qué la habían volcado pero nunca obtuve respuesta. Pero el año pasado, cuando todavía estaba en funciones la ministra Bibini le pregunté sobre lo mismo. Me dijo que no se habían hecho las inversiones porque el ente autárquico había sido intervenido luego de una serie de desfalcos y malos manejos que se habían hecho en el parque industrial de Salta”. Pailler expresó que “ojalá esta vez inviertan en ese parque donde solo están unas cuantas empresas de servicios petroleros que trabajan muy poco a excepción de la empresa agroindustrial Desdel sur.

Mirar el estado del parque industrial Mosconi es como ver la realidad del departamento San Martín”, expresó Pailler.