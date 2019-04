Mataron a un humilde zapatero de un tiro por la espalda

Un zapatero de 49 años fue asesinado de un balazo por la espalda por dos motochorros que pretendieron robarle una mochila cuando bajaba del colectivo en dirección a su casa, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, y los investigadores trataban ayer por la tarde de dar con los delincuentes, informaron voceros policiales y judiciales.

El hecho ocurrió pasadas las 21.30 del viernes por la noche, en el cruce de las calles Santa Rosa y Freire, del mencionado distrito del partido de La Matanza, cuando Daniel Raúl Paz descendió de un ómnibus y fue sorprendido por dos hombres que se desplazaban en una moto de color negra que había sido robada el jueves en la zona de San Justo.

Los delincuentes le exigieron a Paz la entrega de la mochila, pero el hombre -al intentar resistirse- comenzó a correr y uno de los ladrones le disparó por la espalda, tras lo cual se escaparon sin concretar el robo.

Al lugar del hecho acudieron tras un llamado al 911 efectivos del Comando Patrulla Sur, quienes encontraron a la víctima desvanecida y gravemente herida. Según dijo una fuente policial, Paz murió a unos cien metros del lugar donde lo habían abordado.

La víctima fue trasladada en un móvil policial hasta el hospital Germani de Gregorio de Laferrere.

Ayer por la mañana, Mónica Paz, la hermana de la víctima, se mostró indignada con esa situación y contó al canal de noticias Crónica TV que "la ambulancia nunca llegó y Daniel murió desangrado, como un perro y lo llevaron al hospital en un patrullero".

La mujer comentó que Paz era padre de cinco hijos, el menor de nueve hermanos y al momento del crimen regresaba de su trabajo porque era zapatero en un local de venta y reparación de calzados.

"Mi hermano era nuestra alegría de vivir, un hombre buenísimo, lo quería todo el mundo. (En la mochila) llevaba lo que había ganado en estos días, trabajaba mucho y estamos seguros de que salió corriendo para evitar que le saquen lo que con tanto esfuerzo había podido ganar. Necesitaba la plata para alimentar a su familia", agregó la hermana.

En tanto, los vecinos se mostraron consternados por el crimen de Paz, pidieron justicia y también denunciaron que en el barrio hay muchos hechos de inseguridad.

"Mi hermano venía de trabajar, se cruzó a saludar a unos amigos y siguió su trayecto. Se le cruza una moto, le pide la mochila y después le dan un tiro por la espalda. Él siempre decía que no me toque a mí porque van a tener que matar para que me saquen las cosas. Lo mataron como a un perro", dijo la hermana.

El fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, interviene en la causa, que fue caratulada como homicidio criminis causae y robo agravado.

El funcionario judicial convocó al personal de Policía Científica para que realizaran los peritajes en el lugar, mientras que ordenó a los efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y del Grupo Táctico Operacional (GTO) que realizaran el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y de testigos del hecho, a fin de dar con los delincuentes.

En ese marco, se logró encontrar la moto utilizada por los asaltantes en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

Además, se le tomó testimonio a dos vecinos que ayudaron a la víctima al momento de ser atacado por los motochorros, con el fin de obtener algún dato que ayude a dar con ellos.

En tanto, en el mediodía de ayer se realizó la autopsia correspondiente en la morgue de San Justo, cuyo resultado estableció que Paz murió como producto de un disparo con orificio de entrada en el omóplato izquierdo, que la bala se alojó en el corazón, y que no había orificio de salida, informaron fuentes judiciales.

Tras la necropsia, los familiares del zapatero recibieron el cuerpo de la víctima y en las próximas horas iban a realizar el velatorio.