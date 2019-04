Mitre fracasó en Tucumán y quedó eliminado

No hubo milagro. Atlético Mitre fracasó en su intento por seguir en competencia y quedó eliminado en Tucumán al caer con Concepción F.C. por 3 a 2, en el partido revancha de los play-offs del Torneo Regional Amateur.

El ciclón no logró revertir su historia, arrancó la serie con una dura derrota de local (0-1) y ayer volvió a morder el polvo en el Jardín de la República, quedando abajo en el global por 4 a 2.

Mitre fue un equipo muy irregular en la fase clasificatoria, un déficit que le costó el puesto de técnico a Gustavo Módica e impulsó el arribo de Sergio Albornoz, quien tuvo una ardua labor para levantar el equipo.

El Tahuichi pudo sacar adelante al ciclón, de estar prácticamente eliminado alcanzó a clasificarse en segundo lugar en su zona, desplazando a San Antonio. Todo un mérito.

El ciclón del San Bernardo arrancó la etapa de eliminación con un envión importante, pero tropezó en el primer mano a mano. Lo que comenzó como una gran ilusión se trasformó en pesadilla, en este tipo de definiciones es fundamental ganar en casa y Mitre no lo supo hacer. Cayó con los cuervo de sur tucumano por 1 a 0.

Dar vuelta la historia necesitaba de un milagro, no es fácil ganar en Tucumán y ayer quedó en evidencia.

El equipo de Albornoz arrancó dormido, a los 10 minutos de la primera mitad Raúl Saavedra abrió el marcador y antes de final (45’) Alexis Bravo, de penal, amplió la ventaja para el local.

A poco de haber comenzado el complemento, Concepción volvió a golpear por Álvaro Brizuela (11’), autor del 3 a 0.

El técnico de Mitre, buscando mayores respuestas, metió manos en el equipo y tuvo buenos réditos, justamente Julián López encontró el descuento (18) y luego (27’) Lucas Corimayo achicó la diferencia.

No fue suficiente lo que hizo Mitre, estuvo lejos encontrar el camino al milagro y así se despidió de la primera edición del Regional Amateur.

Por otra parte, Barrio Obrero de J.V. González la pasó muy mal en el Jardín de la República porque fue aplastado por Ñuñorco 5 a 0.

La onda verde no supo ni pudo detener el equipo de Monteros, que había demostrado su superioridad en el partido de ida, al imponerse por 2 a 1.

Obrero, en una tarde para el olvido, hizo lo que pudo pero le alcanzó.

El resultado:

CONCEPCIÓN FC 3 MITRE 2

P. Villagra C. Siáres

F. Flores F. Mendoza

J. Durán L. Velázquez

W. Arrieta L. Corimayo

D. Juan N. Cruz

J. Saavedra J. Marcone

P. Pereyra M. Zolorza

R. Saavedra L. Villanueva

A. Bravo G. Barrionuevo

F. Zelarayan D. Carabajal

A. Brizuela G. Yapura

DT: H. González DT: S. Albornoz

Goles, PT: 10’ Raúl Saavedra (C), 46’ Alexis Bravo (C), de penal. ST: 11’ Álvaro Brizuela (C), 18’ Julián López (M), 27’ Lucas Corimayo (M).

Cambios, ST: inicio, L. Ramírez por D. Carabajal (M), P. Gutiérrez por N. Cruz (M) y J. López por L. Villanueva (M), 20’ J. Suárez por Bravo (C), 22’ C. Suárez por R. Saavedra (C), 30’ F. Di Benedetto por F. Zelarayán (C).

Jornada: Partido de vuelta

Estadio: Concepción FC

Árbitro: Rodrigo Rivero