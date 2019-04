Difunden las fotos del asteroide que podría impactar contra la Tierra

La misión OSIRIS-REx de la NASA, la cual tiene objetivo estudiar el asteroide Bennu, logró tomar una serie de imágenes del cuerpo espacial, las cuales han sido dadas a conocer durante los últimos días. Las fotografías fueron captadas el pasado 7 de marzo mediante la cámara PolyCam que tiene la sonda, siendo logradas desde una distancia de 4,8 kilómetros del asteroide.

A través de la cuenta de Twitter de OSIRIS-REx se indicó que "este es un buen ejemplo de algunos de los ángulos de visión oblicuos que estamos trabajando para conseguir (fotografiar) Bennu". "Las sombras en este ángulo dan una sensación de la altura de la roca, y podemos ver más detalles de la superficie desde este ángulo", se señala en otro de los tuiteos.

Cabe mencionar que Bennu, el cual tiene un diámetro de 500 metros, podría impactar a la Tierra a fines del siglo XXII, por lo que su órbita potencialmente peligrosa es uno de los puntos que atrajo a la NASA para investigarlo. Una vez cada 6 años, pasa cerca del planeta tierra, lo que acrecienta las chances de que se produzca una colisión a finales del siglo XXII.

La misión de OSIRIS-REx arrancó en septiembre de 2016 y se espera que para mediados del próximo año logre tomar muestras se su superficie, para que puedan retornar a la Tierra en 2023 y sean investigadas.

This is a good example of some of the oblique viewing angles we’re working to get on Bennu. The shadows at this angle give a sense of boulder height -- and we can see more surface detail from this angle than if I were to only image straight down.



