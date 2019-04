Mohamed fastidioso por el trato recibido por San Lorenzo

El director técnico de Huracán, Antonio Mohamed, expresó su enojo por el trato que recibió parte del plantel del globo durante el clásico ante San Lorenzo disputado en el estadio Nuevo Gasómetro, que terminó empatado sin goles.

Los futbolistas que no formaron parte del banco de suplentes tuvieron que ver el partido por televisión en el vestuario visitante y esto generó la bronca del entrenador.

“Estaba enojado porque vi a los jugadores encerrados en el vestuario y no pudieron disfrutar de la fiesta del espectáculo deportivo que se vivió afuera”, remarcó el Turco Mohamed en la conferencia de prensa que brindó hoy tras el entrenamiento matutino en el predio La Quemita.

“Esa era la molestia que traía. Me enteré en el entretiempo, pero por suerte no pasó a mayores. Tampoco pudieron estar en la manga. Ojalá quede como una anécdota y que la próxima se tomen los recaudos necesarios”, planteó.

“Estaría bueno que estemos más preocupados en proteger a los protagonistas y no a los barras. Me hubiese gustado que lo vean desde un palco y protegidos”, agregó el DT.

“Espero que cuando vengan (al estadio de Huracán) puedan ver el partido con seguridad. Tenemos que ser un club serio. Si ganan, que puedan festejar tranquilos y si pierden que se vayan en silencio. Así tiene que ser es un espectáculo deportivo”, puntualizó sobre el partido que se jugará el viernes en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

En otro tramo, Mohamed también fue irónico con las autoridades de la Superliga que el año pasado decidieron postergar el clásico correspondiente a la Superliga por la imposibilidad de jugar de noche en el Bajo Flores.

“Si no se podía jugar de noche en enero tampoco se podía ahora, pero sí se pudo. Esa es la pregunta que yo me hago y que me gustaría que respondan”, propuso el entrenador, debido a que el partido de ayer comenzó con luz diurna a las 17.45, pero terminó pasadas las 19.30, ya de noche.

En cuanto al partido de vuelta, Mohamed aseguró que “anímicamente” el empate del domingo le cayó mejor a Huracán ya que el vie