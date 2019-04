El Barça de Messi busca romper el maleficio

Con la esperanza de volver a la cumbre europea y la ventaja que sacó en la ida (0-1), el Barcelona de Lionel Messi recibirá al Manchester United, en el estadio Camp Nou, a partir de las 16 (hora argentina), para romper con su maleficio en los cuartos de final de la Champions League.

Hace tres años que el club catalán se tropieza en esta fase con Atlético de Madrid, Juventus y Roma. La herida de esta última caída (4-1, 0-3) sigue.

“Nos quedó la espinita de la Champions, sobre todo por la forma en la que se produjo la eliminación”, advirtió Messi a principios de temporada. “Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda y deseada vuelva al Camp Nou”, agregó.

Llegar a los cuartos de final ya es un hábito para los del Barça, presentes entre los mejores ocho de Europa desde hace doce temporadas.

Pero en solo una ocasión de las últimas cinco consiguieron superar esa fase, en 2015, el año de su quinta y hasta ahora última Champions.

“Todos quieren que existan ciclos ganadores de manera permanente y esto no se consigue nunca”, razonó el DT azulgrana Ernesto Valverde.

El técnico vasco parece haber aprendido la lección romana: el año pasado, entre la ida y la vuelta de cuartos, no hizo descansar a sus estrellas que se desvanecieron en la capital italiana, encajando la que todavía es su última derrota en 19 partidos europeos.

Esta vez, todas las figuras descansaron el sábado ante el Huesca, donde la segunda alineación obtuvo un empate anecdótico (0-0) con la Liga casi cerrada para el club catalán.

Entre los habituales suplentes destacó el francés Ousmane Dembélé, que volvía de lesión y se confirmó como un recurso para tener en cuenta.

Pero si a alguien se encomienda el Camp Nou es al indispensable capitán Messi, en estado de gracia permanente: 43 goles en 41 partidos esta temporada y ocho en Champions League.

“Nosotros esperamos muchos cosas de Leo, él siempre aparece”, advirtió el técnico antes del partido en Mánchester.

Y la Pulga le dio la razón en Old Trafford, iniciando la jugada que terminó convirtiendo Luke Shaw en contra. El cinco veces Balón de Oro fue castigado en el Teatro de los Sueños, con un fuerte golpe en la nariz y descansó el fin de semana.

Hoy se sabrá si las eliminaciones azulgranas en cuartos son una desafortunada coincidencia o una tendencia de fondo. De saber si puede reeditar el triplete Liga-Copa-Champions de 2009 y 2015.



Los equipos:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho y Luis Suárez. DT: Ernesto Valverde

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Dalot; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lingard y Lukaku. DT: Gunnar Solskjaer.



Árbitro: Felix Brych (Alemania).

Estadio: Camp Nou.

Horario: 16 (Argentina).