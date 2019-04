La Liga Salteña festeja hoy 98 años de vida

La Liga Salteña de Fútbol hoy está de cumpleaños, porque un 16 de abril de 1921 se produjo su creación. Desde esa fecha pasaron 98 años de la entidad madre del balompié salteño con la organización de diferentes torneos en cada temporada; los más memoriosos recuerdan que en su momento llegaron a competir 30 clubes, distribuidos en 3 categorías (Primera A, Primera B y Primera C). Y muy significativo fue el logro del seleccionado de la Liga (1962) cuando se consagro subcampeón argentino en un final que perdió frente a su similar de Córdoba.

Otros hechos relevantes fueron las participaciones de Argentinos del Norte en la Copa de la República en 1943; Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro, en los torneos nacionales, aunque el albo volvió a jugar con los grandes en los 90.

Hubo un crecimiento en materia de infraestructura y son 17 clubes afiliados a la Liga, pero este presente no es el mejor por ese sacudón que se originó con los descensos del Federal A de Juventud Antoniana y Gimnasia; el otro grande, Central Norte, busca recuperar prestigio en un Regional Federal Amateur, en el cual Mitre y San Antonio solo jugaron la fase inicial de los play-offs. Ahora, el fútbol salteño llegó a un extremo que obliga a un serio replanteo.

El 26 de abril será la asamblea para elegir nuevas autoridades y apareció la postulación de Sergio Chibán, quien gobernó la Liga por 12 años hasta el 2016; mientras que el expresidente de Juventud Antoniana Rubén González busca ir a una contienda electoral, luego de hacer un pedido de suspensión de la convocatoria.

Eso sí, el que llegue a tomar funciones como presidente de la Liga tendrá una dura misión ante la necesidad de insertarse en los estamentos del Consejo Federal y de la AFA, puesto que Salta, desde un tiempo a esta parte, no tiene ni voz ni voto para discutir todo aquello que comprende encontrar una salida a las crisis.

“Voy a hacer un análisis también muy crítico y muy exhaustivo de la situación para poder determinar cuáles fueron los errores cometidos para no caer nuevamente en ellos. Para mí esto tiene origen en que el fútbol de Salta estuvo convencido de que estaba en un nivel que realmente no lo tenía desde el punto de vista presupuestario, entonces, años tras años se vinieron apostando a equipos, a jugadores y a cuerpo técnico, que realmente no podían ser solventados de acuerdo a sus propios sistemas de presupuestos. Y hoy hace que sea una acumulación de déficit que provoca que no se pueda tener un sustento real de los respectivos planteles”, explicó el presidente Daniel Cáseres.