Despierten: Están minando y destuyendo al fútbol del interior y no hacen nada para frenarlo

“Dios está en todas partes pero atiende únicamente en Buenos aires”, esta frase resume el poco federalismo que existe en la Argentina y la cual hoy la podríamos utilizar tranquilamente para el fútbol que propone la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde que Claudio Chiqui Tapia se hizo cargo de la Asociación del Fútbol Argentino el interior se vio perjudicado por las medidas arbitrarias adoptadas desde la calle Viamonte que tiene un solo camino: Destruir el fútbol chacarero, ese que con Julio Humberto Grondona había adquirido un gran protagonismo.

El Viejo, como algunos llamaban al fallecido presidente, sabía que el negocio estaba en el interior por eso en su momento creó la B Nacional para que el nuestro extenso país se vea representado por un club por provincia. También puso en marcha la Copa Argentina; le dio a Salta un Mundial Sub-20; y junto a Jujuy fueron sedes de una Copa América 2011. También apostó fuerte a Córdoba, a Mendoza, a San Juan,

Le dio la posibilidad a las provincias del interior codearse con torneos importantes, además de tener la posibilidad de llegar a la Primera División más allá de que a muchos de los clubes grandes no les guste salir al interior. Grondona apostaba a eso, si bien “atendía en buenos Aires”, era un presidente Federal que se involucraba en todos los torneos que se jugaban.

Todo esto está siendo destruido por Chiqui Tapia, desde el sillón de la calle Viamonte, con la anuencia de los dirigentes del fútbol del interior que no hacen nada por parar esta sangría que parece no tener fin.

Y el que lleva adelante este siniestro plan es nada menos que un santiagueño, un chacarero, Pablo Toviggino, ex titular de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Borraron de un plumazo el Federal B

La primera resolución fue borrar de un plumazo el Federal B, dejando miles de jugadores y cientos de entrenadores sin trabajo a lo largo y ancho de nuestro país, creando el Torneo Regional Amateur que hoy juega Central Norte.

El Torneo Regional Amateur tiene hoy un formato de Torneo Anual salteño bajo la órbita del Concejo Federal porque en la Zona el cuervo jugó con Mitre, San Antonio, Cachorros, Peñarol y Olimpia Oriental de la Liga del Valle. Ahora eliminó a Altético Cuyaya de Jujuy; y jugará con Atlético San Pedro, también de Jujuy. Una suerte del viejo Confraternidad (para los millennials se enfrentaban los mejores equipos de Salta y Jujuy). Esto será así hasta que vaya a Tucumán, y después por el ascenso.

Las diferencias entre Federal A y Primera B Metropolitana

El fútbol del interior lo están destruyendo y los dirigentes no se despiertan, y para muestra de que esto es así es el cambio que hizo el Chiqui Tapia a mitad de temporada. Entre gallos y medianoche un 28 de diciembre (Día del Inocente, pero no tan inocente) decidió darle 5 ascenso a la Primera B Metropolitana donde su club Barracas Central participa. Cuatro ascensos directos y uno más por un reducido. Sólo habrá un descenso, hoy el Deportivo Español. Sí, 5 ascenso, 1 descenso.

En el Federal A hay solo 2 ascenso a la B Nacional, uso directo y otro por reválida, y hubo 8 descensos, los que bajaron fueron: Deportivo Roca (Río Negro), Independiente de Neuquén, Atlético Paraná (Entre Ríos), Racing de Córdoba, San Lorenzo de Alem (Catamarca), Altos Hornos Zapla (Jujuy), Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana.

De primera bajaron 3 indirectamente afiliados

A estos desatinos el fútbol del interior se quedó esta temporada sin 3 representantes: Belgrano de Córdoba, San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan, los tres bajaron de la Superliga a la B Nacional. De la Metropolitana sólo Tigre.

El fútbol del interior venía dominando los torneos de ascensos, eran los máximos protagonistas y las quejas de los porteños y bonaerenses se hicieron sentir desde la época de Julio Grondona, sin embargo, el fallecido ex presidente siguió con el federalismo.

Y Chiqui Tapia está haciendo el trabajo que le piden los clubes que están directamente afiliados, y lo está haciendo muy bien. Hoy el primer ascenso a la Superliga saldrá de tres equipos de los directamente afiliados: Sarmiento de Junín, Nueva Chicago o Arsenal de Sarandí; el segundo de un reducido del cual están clasificados ya Arsenal, Chicago o Sarmiento, en caso de no conseguir el ascenso directo, Almagro, Ferro Carril Oeste, y Plantense; hasta ahora Independiente Rivadavia y Gimnasia, ambos de Mendoza, y Central Córdoba de Santiago, son los otros representantes. Otra vez hay mayoría de “porteños”.

Pero esto no es todo

Cómo también veían que eran los clubes del interior eran los “menos descendidos” cambiaron las reglas y ahora descienden un indirectamente afiliado (en este caso Olimpo de Bahía Blanca cayó al Federal A) y uno de la Metro (saldrá entre Los Andes o Quilmes).

Y en las últimas fecha de la B Nacional fueron muchos los clubes del interior perjudicados por arbitrajes vergonzosos que buscaron salvar o poner cerca del reducido a los clubes directamente afiliados.

Los últimos dos casos fueron el de Instituto de Córdoba al que no le cobraron dos claros penales ante Platense (hoy en zona de reducido gracias a eso); y el que terminó por descender a Olimpo ante Morón. A los bahíenses le anularon un gol legítimo, y a Morón le convalidaron un gol ilegítimo. Todo “muy” Chiqui Tapia. También podríamos hablar de la Copa Argentina, cuyos equipos del interior debe viajar 1700 kilóemtros para ir a jugar a Buenos Aires, mientras que los clubes de primera o de B Nacional lo hacen casi en el pateo de su casa. Otro despropòsito más que deben sufrir y afrontar los instituciones del interior. Eso sí, te dan Boca o River para hacer plata con la gente que vive más allá de la General Paz. .

Despierten: Están destruyendo al fútbol del interior y ustedes los dirigentes no hacen nada para frenar este desatino, si siguen así los van a borrar del mapa futbolístico de la Argentina.

