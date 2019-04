Popeye A mantiene la cima en soledad

En el hockey sobre césped femenino no hay descanso ya que el fin de semana pasado se jugó la quinta fecha del Torneo Preparación y mañana se iniciará la sexta aprovechando los feriados de Semana Santa.

Las chicas de Popeye A se mantienen como únicas líderes en primera división al vencer a Jockey Rojo por 3 a 1; además, Gimnasia y Tiro Celeste goleó 3 a 0 a Cachorros.

En duelo entre equipos espinacas hubo triunfo de Popeye B sobre Popeye C por 2 a 1; por último Universitario Rugby le ganó 3 a 2 a Tigres Negro.

Con estos resultados, Popeye A lidera con 15 puntos, le siguen Popeye B y Gimnasia Celeste, ambos con 11 unidades; Jockey Rojo y Universitario Rugby suman 7, Popeye C tiene 3 y Tigres Negro y Cachorros cierran sin puntos.

En la rama masculina, Popeye venció en condición de visitante a Mitre por 5 a 3 y Cachorros, también jugando fuera de casa, le ganó 4 a 3 a Universitario Hockey.

Popeye se convirtió en el nuevo puntero con 10 puntos; Mitre y Gimnasia y Tiro suman tienen 7 unidades, Cachorros, 5 y cierra Universitario Hockey sin puntos.