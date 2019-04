En Central Norte, Medrán empieza a rearmar el equipo para visitar Jujuy

El cuervo se encuentra mentalizado en su próximo rival, Atlético San Pedro, de Jujuy, al que visitará el domingo, a las 17, en el estadio Visera de Cemento.

Para este partido, el cuerpo técnico sabe que podrá contar con la vuelta de Lucas Quiroz por el sector izquierdo del mediocampo pero la duda del otro frente pasa por saber quién reemplazará al lesionado Marcos Valsagna.

El que correría con ventaja es Francisco Peinado que marcó un gol en la última goleada frente a Atlético Cuyaya y viene cumpliendo cada vez que le tocó ingresar desde el banco de suplentes.

Con la vuelta de Quiroz y el posible ingreso de Francisco Peinado, la incógnita pasa por la delantera.

Es de conocimiento público la difícil situación personal que está pasando Fabricio Reyes tras la perdida de su hijita al igual que Ronaldo Martínez, quien debió viajar a Paraguay tras el fallecimiento de su abuelo.

Con Diego Núñez como único atacante, Aarón Varela aparece como la opción para acompañar al delantero chaqueño pero, de todas maneras, no se descarta que Fabricio “la Perla” Reyes se reincorpore durante estos días y quiera estar desde el arranque frente a los jujeños.

Reyes es el goleador de Central Norte en el campeonato con once tantos y sin lugar a dudas es pieza clave en el esquema que utiliza el técnico Ezequiel Medrán.

Cabe destacar que el partido entre Atlético San Pedro y Central Norte se jugará únicamente con público local, esto quiere decir que los hinchas del cuervo no podrán viajar a la vecina provincia.

El plantel continuará hoy con los entrenamientos en el predio de La Loma, donde el entrenador Ezequiel Medrán empezará a perfilar el once ideal para afrontar el partido de ida de los cuartos de final.

Desde la dirigencia de Central Norte también anunciaron que el plantel volverá a concentrar en Jujuy, tal como lo hizo frente a Cuyaya, de cara al encuentro del domingo frente al millonario de San Pedro.