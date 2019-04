Colón no tuvo problemas con Municipal

Colón de Santa Fe cumplimentó el trámite y accedió anoche a la segunda fase de la Copa Sudamericana de fútbol, al vencer por 2 a 0 a Deportivo Municipal, de Perú, en encuentro desquite de una de las llaves preliminares del certamen continental.

El conjunto 'sabalero', dirigido por el DT Pablo Lavallén, tenía media clasificación en el bolsillo, a partir del 3-0 alcanzado en la ida en Lima.

Aun mostrando mayoría de elementos alternativos, el elenco 'rojinegro' sorteó con amplitud la eliminatoria y ahora espera el rival que le deparará el sorteo.

El joven delantero Tomás Sandoval anotó por duplicado, uno en cada tiempo, y aseguró así el triunfo del local.

Desde el comienzo, Colón mostró la clara intención de erigirse en dominador, más allá de que no logró la fluidez necesaria en el traslado y el escaso riesgo que generó fue a través de la pelota detenida.

Pero bastó que el conjunto santafesino urdiera una precisa maniobra colectiva, llevando el balón de derecha a izquierda, para que Clemente Rodríguez apareciera por sorpresa y recibiera infracción en el área.

La ejecución, a cargo de Sandoval, supuso el 1-0 y la sentencia de una eliminatoria muy despareja.

Porque en la segunda parte, el limitado equipo peruano estuvo lejos de inquietar a un Burián que fue un auténtico espectador, a excepción de una incursión de Italo Regalado, pero cuando el asunto ya estaba sentenciado.

Por el contrario, con el resultado a su favor, Colón halló espacios y exigió en ocasiones al guardavallas Steven Rivadeneyra, el mejor exponente del conjunto limeño.

Sin embargo, a los 5 minutos, Sandoval volvió a ingresar en escena y consiguió ampliar las cifras, con un tacazo que finiquitó un desborde desde el costado derecho.

De allí hasta el cierre del partido, la parcialidad local solamente cantó por un eventual cruce con el tradicional rival de la ciudad (Unión) en la Copa de la Superliga, en caso de superar el obstáculo llamado Tigre, en la primera fase del flamante certamen local.

Colón no tuvo contratiempos y sigue vivo en la competencia continental, a la espera de que se resuelvan las distintas series y se defina su próximo rival.

La síntesis

Colón (2): Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Andrés Cadavid y Clemente Rodríguez; Franco Zuculini, Matías Fritzler y Guillermo Celis; Mateo Hernández; Tomás Sandoval y Gonzalo Bueno. DT: Pablo Lavallén



Deportivo Municipal (0): Steven Rivadeneyra; Eduardo Rabanal, Yordi Vilchez, Eduardo Caballero y José Murillo; Carlos Uribe y Egidio Arévalo Ríos; Fabricio Cabrera, Pier Larrauri y Jeremías Bogado; Italo Regalado. DT: Víctor Rivera.

Goles: PT: 41’ T. Sandoval -p- (C). ST: 4’ T. Sandoval (C).

Cambios: ST: 11’ R. Buitrago por F. Cabrera (M), 22’ T. Chancalay por M. Hernández (C), 24’ F. Zuqui por M. Fritzler (C), 31’ C. Bernardi por G. Célis (C), 32’ A. Torres por P. Larrauri (M), 39’ R. Meza por J. Bogado (M).

Jornada: Partido de Vuelta

Estadio: Brigadier López

Árbitro: Luis Quiroz (Ecuador)