A un jubilado lo estafaron con billetes falsos de mil pesos

Un conocido vecino fue estafado en su buena fe con billetes falsos de denominación de mil pesos por un joven embaucador con el ardid de que necesitaba cambio porque debía realizar unos trámites de urgencia.

Don Santos López, de 79 años, jubilado ferroviario, tuvo el gesto de intercambiar dos billetes de mil pesos, por dos mil pesos en billetes de cien. El canje tuvo un final inesperado. Al llegar a su domicilio, notó una leyenda blanqueada que cruzaba el billete por sus extremos: sin valor legal

El abuelo montó su bicicleta y salió raudamente en procura de dar con el timador. No hubo caso. Recorrió toda la zona del barrio San Martín, en donde vive, incluso la zona céntrica de la ciudad. El sujeto se había esfumado. Nadie lo había visto, excepto hablando por unos minutos con don López en la esquina de calle Gemes y Belgrano.

"Se me acercó con cara de preocupado el joven. Tendría unos 23 años. Decía que tenía billetes de mil pesos recién cobrados en uno de los bancos de Rosario de Lerma. Me dijo que necesitaba cambio. Primero me pidió cambiarle 4 mil pesos. Pero como yo tenía dos mil en billetes de cien, y doscientos pesos, accedí por ese monto. Fue mi voluntad, me di cuenta de la estafa cuando fui al banco. Me dijeron que eran falsos". Describió al timador como un muchacho robusto, de mediana estatura, blanco y con ojos achinados.

Santos López es amable y con buen sentido del humor. Muestra los dos billetes falsos con resignación, y hace una reflexión: "La gente está muy mala en la calle. Espero que no le vuelva a pasar esto a otro vecino. Con lo que cuestan las cosas, perder dos mil pesos. Espero que a este muchacho que me estafó que les sirvan para algo bueno".

Hace mucho tiempo las autoridades bancarias alertan a la comunidad sobre la circulación de copias falsas del billete de mil pesos, en donde se ilustra la figura de un hornero.

En Rosario de Lerma se dieron varios casos de estafas con el pago con estos billetes. Comercios de la calle Roque Sáenz Peña denunciaron meses atrás este tipo de maniobras.

Don Santos dice que no hará la denuncia en la policía. "Perdemos mucho tiempo. Prefiero buscar un dibujante que haga rostros (identikit) y los voy a pegar en varios lugares concurridos de Rosario. Es una manera de prevenir a los vecinos. Me pasó por confiado".

El Banco Central viene advirtiendo sobre las medidas de seguridad con billetes de mil pesos: En el anverso se encuentra la marca de agua, que reproduce la imagen de un hornero y presenta, centrada en la parte inferior, la denominación "1.000". El hilo de seguridad principal cuenta con una banda aventanillada de color marrón. Además, posee un hilo de seguridad secundario, una fina banda integrada que puede verse a trasluz. También muestra una huella parcial del ave, a la izquierda de la marca de agua; que se completa por transparencia con el reverso. En la impresión calcográfica puede verse un retrato del hornero y el código para personas con discapacidad visual con un relieve perceptible al tacto. Los motivos impresos en color violeta presentan luminiscencia amarilla a la luz ultravioleta.

Mientras tanto, en el reverso se encuentra la numeración vertical sobre el margen izquierdo en color rojo, con luminosidad roja a la luz ultravioleta y la numeración horizontal, en el ángulo superior derecho en tinta negra, con dí gitos de tamaño variable.