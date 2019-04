Nuevo revés judicial para Stornelli: rechazaron su recusación del juez Ramos Padilla

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la recusación que el fiscal Carlos Stornelli planteó sobre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien lo investiga por presunta extorsión en el marco de la causa de espionaje ilegal que integraba Marcelo D'Alessio.

La cámara compuesta por los jueces Ángela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar declaró, por mayoría, inadmisible el recurso de queja planteado por la defensa particular de Stornelli contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que no hizo lugar a la recusación planteada respecto del magistrado.

El juez Alejo Ramos Padilla

En el fallo que difundió el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez Slokar, que lideró el acuerdo, puso de resalto la falta de fundamentación del recurso interpuesto, al no lograr desvirtuar el razonamiento de la cámara, por no rebatir sus fundamentos. Puso de manifiesto, además, que el recurrente no logró acreditar que se verificara vulneración a garantía constitucional o las condiciones atendidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez Guillermo Yacobucci adhirió a su colega, sin perjuicio de lo cual resaltó la falta de definitividad de la sentencia, y que la cuestión tratada se refería pura y exclusivamente a la recusación intentada y no a una cuestión de competencia que se encuentra planteada en otras incidencia.

La jueza Ledesma, por su parte, entendió que atento a la cuestión planteada correspondía abrir la queja para oír a las partes. El fiscal Stornelli fue acusado por el empresario agropecuario Pedro Etchebest de ser extorsionado mediante el falso abogado y espía Marcelo D'Alessio pidiendo dinero a cambio de no aparecer en la causa de los Cuadernos de las Coimas, acusando que el arrepentido Juan Manuel Campillo lo mencionaría ante el fiscal a cargo de la investigación como un presunto "recaudador".

Los chats que acreditaron los peritos de la causa revelan polémicos diálogos del fiscal con D'Alessio y es por eso que el fiscal fue imputado y citado a declarar en cuatro ocasiones, aunque Stornelli no fue. Ramos Padilla lo declaró en rebeldía hace tres semanas.

Natalia Salvo, abogada de Etchebest, escribió desde Twitter que "la defensa (de Stornelli) había esgrimido razones de imparcialidad y prejuzgamiento del juez de Dolores. Ninguno de esos argumentos tienen respaldo en las resoluciones de la causa. No existe arbitrariedad ni afectación de garantías constitucionales.

La Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de queja de la defensa del Fiscal Stornelli, por el rechazo a la recusación respecto del Juez Ramos Padilla.

"La recusación del fiscal -que aún se encuentra en rebeldía- está plagada de meras discrepancias y disidencias, sin basamento real. Tampoco alega los motivos enumerados en el art. 55 del CPPN , ni en el fallo 'Lamas' de la CSJN en la materia", agregó.

A su vez, reprochó a la jueza Ledesma por su fallo: "Es notable el voto de la Dra. Angela Ledesma que sostiene la necesidad de escuchar a las partes en un recurso manifiestamente inadmisible, ya que no se trata de una resolución que habilita esa vía recursiva según el art. 457 del CPPN".

