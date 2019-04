Dos mujeres observaron a lo lejos al can y se apiadaron de él. A falta de una red o un bote, se tiraron ellas mismas al agua para que no se ahogara.

VIDEO No lo dudaron: Se tiraron al agua para rescatar a un perro que se ahogaba

Dos mujeres se lanzaron al agua en el Parque Saavedra de La Plata para rescatar a un perro que estaba por ahogarse. El episodio fue capturado y se convirtió en un video viral.Las mujeres avanzaron con trabajo y mucha precaución hasta llegar al perro, lo rodearon con sus brazos y volvieron con él a tierra firme.

Una de las rescatistas, Julieta Chiavaro, dijo: "Nunca pensé formar parte de un rescate, pero al ver que pasaba el rato y nadie se metía, y la policía no aparecia, no lo dudé. El perrito se estaba ahogando, ya estaba exhausto ... y logramos sacarlo. En tanto Adriana Arrecigor, la otra chica que rescató al perro, dijo: "No sabemos si es de alguien, es cruza con un labrador. Tiene collar y chapita pero sin nombre".