La moda del Bud Sex: hombres heterosexuales tienen sexo entre ellos solo por placer

Cada persona experimenta su sexualidad como desea y de la forma más placentera posible. Con la revolución sexual este terreno es cada vez más amplio donde hay más espacio para la experimentación.

En ese marco, desde hace un tiempo que se empieza a usar el término “bud sex”. Esta expresión se refiere a sexo entre amigos. Es practicado por aquellos hombres heterosexuales que tienen relaciones íntimas con otro varón con el único objetivo de obtener placer.

Estos hombres no son bisexuales, ni homosexuales ni tampoco están confundidos en cuanto a su orientación sexual, simplemente son hetereosexuales que buscan obtener placer sin vínculos emocionales o sentimentales con personas del mismo sexo.

El colectivo que se incluye dentro del “bid sex” puede estar casado y hasta tener hijos. Esta práctica es vista como un desahogo sexual generado a veces por las circunstancias, por ejemplo, se suele dar en cárceles donde no hay acceso fácil a compartir momentos íntimos con una mujer.

Como se trata de hombres heterosexuales, se establecen normas previas al coito para no generar confusiones. Entre ellas, no debe haber besos, caricias o cualquier otra manifestación de cariño ni tampoco verse con la otra persona de forma frecuente.

