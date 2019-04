Cristiano Ronaldo, tras la eliminación, se iría de la Juventus

La dura eliminación de la Juventus en Liga de Campeones puede empezar a tener más consecuencias de las previstas. Ayer Italia se levantó con una noticia de La Repubblica asegurando que Cristiano Ronaldo no cumplirá su contrato con la vecchia signora. El astro portugués firmó el año pasado hasta el 2022, pero el crack podría no llegar a ese año.

A pesar de estar a un paso de coronarse en la serie A (este fin de semana podría lograrlo), Cristiano Ronaldo tendría decidido alejarse de la Juventus al no lograr su gran objetivo, que era coronarse en la Liga de Campeones de Europa; además, se habla de una ruptura en las relaciones entre el futbolista y la dirigencia.

El rotativo italiano escribió que la próxima campaña debería ser la última de Cristiano en Italia. Se dice además que CR7 ha pedido refuerzos y formar un equipo ganador después de la eliminación en Champions contra el Ajax de Holanda en cuartos de final.

La Gazzetta dello Sport también describe la salida de la Liga de Campeones como un silencio “ensordecedor”. El astro portugués quiere más refuerzos y el club esperaba más en el momento más decisivo de la temporada.

El delantero portugués acumula 19 goles en lo que va de la serie A, siendo el máximo goleador del equipo, y 6 en Champions (cinco en eliminatorias). Todos los goles del equipo italiano en la fase decisiva de la competición europea.

Dybala, dolorido

La eliminación de la Juventus por el Ajax en los cuartos de final de la Liga de Campeones (cayó 2 a 1 en el partido de vuelta, en Italia, y 3 a 2 en el global), ciertamente no fue un golpe fácil de superar para Paulo Dybala. Y, en efecto, el argentino prefirió no hablar al respecto. Al menos, hasta ayer.

El futbolista cordobés escribió en sus redes sociales, tras dejar pasar poco más de un día, para remitirse al tropiezo que sufrió su equipo en el certamen más prestigioso de Europa.

“Los capitanes sufren aún más las derrotas. Las pasan lentamente, en silencio”, compartió el argentino.