Salta Basket va por la primera ventaja frente a Lactear TF

A esta altura de la Liga Argentina se reduce el margen de error y todo acierto se multiplica pensando en avanzar de ronda. Hoy se pondrán en marcha los play-offs de conferencia con la reclasificación u octavos de final como más les guste llamarlos. Allí estará Salta Basket iniciado su serie frente a Lactear TF de Morteros en el estadio Delmi a partir de las 21.30.

El equipo cordobés no es un desconocido para los infernales, ya se enfrentaron en un par de ocasiones y ambas salió ganando el equipo que dirige Leandro Hiriart. ¿Se podrá repetir la historia en la llave que hoy arranca? Y la respuesta se conocerá en los próximos tres partidos o un poco más si la serie se extiende.

En principio Salta Basket tiene la ventaja deportiva de jugar tres de los cinco juegos en el Delmi y esto básicamente se debe al quinto puesto conseguido en la fase regular. Fuera de los cuatro equipos que clasificaron a los cuartos de final directamente, los infernales fueron los mejores y Lactear ocupó el 12º puesto, el último entre los que ingresaron a la reclasificación.

Salta Basket no solo tendrá la localía a su favor sino también su historia en la temporada 2018-2019 de la Liga Argentina. Ha tenido la regularidad necesaria para ser el favorito sobre el equipo de Morteros, es el campeón del Súper 4 y tiene en sus filas a algunos de los mejores jugadores de la competencia. Solo hay que destacar el trabajo de Lisandro Rasio.

Tras finalizar la temporada regular, las estadísticas que la Asociación de Clubes de Argentina (AdC) lleva a cabo durante toda la temporada, ubican al ala pivote infernal como uno de los mejores jugadores del torneo, en tres de seis rubros.

Uno de los indicadores estadísticos más importantes es la “eficiencia”, se trata del resumen general en la valoración de un jugador en un partido, durante una fase o la temporada. Es decir a través de la eficiencia se tienen en cuenta los aspectos ofensivos (puntos, rebotes ofensivos, asistencias) y defensivos (robos, bloqueos, rebotes defensivos). Rasio se ubica segundo en esa terna con 25,11 % detrás del mejor jugador del certamen hasta el momento, Jackson, de Ciclista Juninense (26,48).

También está segundo entre los mejores reboteros de la competencia con un promedio de 11.440, rubro que lidera el combinado salteño en cuanto a las estadísticas por equipo. El interno de 1,98 metros de altura ocupa la tercera posición en la terna de los goleadores, con un porcentaje de 18.360 por partido.

Pero un jugador no hace a todo el equipo, sino la base conjunta. Allí también hay que resaltar la tarea de Federico Mariani, el extranjero Scott Cutley y la experiencia de Víctor Cajal y Gregorio Eseverri.

El programa

Juego 1

19 de abril, a las 21.30

S. Basket vs. Lactear

Juego 2

21 de abril, a las 21.30

S. Basket vs. Lactear

Juego 3

24 de abril, a las 21.30

Lactear vs. S. Basket

Juego 4

26 de abril, a las 21.30

Lactear vs. S. Basket

Juego 5

28 de abril, a las 21.30

S. Basket vs. Lactear

Todos los partidos

La primera jornada de play-offs se completarán con los siguientes juegos en el norte: Unión (Santa Fe) vs. Independiente (Stgo. del Estero), San Martín (Resistencia) vs. Oberá TC (Misiones) y Dep. Norte (Armstrong) vs. Ameghino (V. María). En la Conferencia Sur jugarán: Español vs. Gimnasia, Atenas vs. Ciclista, Rocamora vs. Del Progreso y Rivadavia vs. Parque Sur.