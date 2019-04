Un delito con víctimas

Para hablar de corrupción tiene que existir un corrupto; mejor dicho dos corruptos, o sea dos coimeros. El que ofrece y el que recibe.

Cristo fue vendido por 20 monedas de plata. ¿Allí hubo corrupción? A lo mejor hubo deslealtad, con el maestro, con el amigo. Pero el que ofreció fue funcionario, o lo solicitó Judas; y Judas se quedó con las monedas, mientras que Cristo fue crucificado.

En esta época de cuaresma es bueno recordarlo en esta Salta, tan católica, apostólica y romana. en la que funcionarios y pueblo concurren juntos, pero separados, por orden de importancia (o de notoriedad), a todas las ceremonias. También es bueno recordar que el papa Francisco, en la Iglesia de Santa Marta en el Vaticano en el mes de noviembre de 2013, dijo en su homilía: “ quien dona a la Iglesia pero estafa al Estado, a los pobres, es un corrupto y le hace mucho mal a la Iglesia (El Tribuno 12 de noviembre de 2013.)

O sea, la cosa viene desde lejos en el tiempo; se ve que se repite, se actualiza, se moderniza, y cada vez son más, se agranda la base pero la pirámide también se fortalece. Está el corrupto de monedas, de pocos pesos, y va en aumento de acuerdo a la categoría en el escalafón, o en la posición de mando o de poder de decisión.

Los funcionarios pueden haber sido contratados, elegidos por concurso, o electos por el pueblo, tanto nacionales, provinciales o municipales. Se puede ser corrupto por acción o por omisión. Está el que “de frente, march” pide dinero para hacer una obra pública al empresario que se presenta para hacerla, un empresario que sabe que si no paga, no será elegido para hacerla... Puedo elegir, pagar al coimero, o no hacer la obra. Luego está el que coimea para dictar una resolución administrativa o final, o sea que su dictamen o resolución seguramente no se ajustará a derecho sino a la coima que le hayan pagado.

También está el que no cumple con su función, el que se hace el distraído, (pero sabe bien lo que hace) y deja que no se cumpla con leyes, decretos y reglamentos. El que deja que se ponga menos cemento, menos hierro, que el caño sea más delgado, ese también es corrupto.

Esta el que acepta facturas truchas -previamente acordadas- para justificar un pago que no se hizo.

El que fragua pago de impuestos, y luego lo hace pagar por todo el pueblo con supuestos “impuestos”, en vez de reclamar al que cometió la falsedad.

También está el corrupto que no controla, y aquí son importantes los organismos de control interno y externo. Que tienen normas internacionalmente aceptadas de control, cuyos funcionarios hacen cursos (internacionales o de cabotaje) para capacitarse y luego no controlan como deberían.

Eso también es corrupción.

Los tratados

Por eso existen normas internacionales:

* Convención Interamericana contra la Corrupción

* Consejo Interamericano Económico y Social

* Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

* Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres I

. Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

. Organización de Estados Americanos

. ONU Organización de las Naciones Unidas

En todos ellos está la República Argentina, suscribiendo los documentos, tratados y convenios.

Así, el 14 de diciembre de 2005 se concretó la ratificación formal por la Argentina de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La entrada en vigencia de la Convención fue un paso fundamental ya que, sólo a partir de ese momento, el acuerdo comenzó a tener fuerza vinculante para aquellos Estados que la ratificaron. Conforme lo establece el artículo 68 del texto convencional.

La ratificación de la Convención por parte de la Argentina, tuvo lugar cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.0972. Posteriormente, el 28 de agosto de 2006, la República Argentina materializó el depósito del instrumento de ratificación en la sede de la ONU, en la ciudad de Nueva York. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción son los principales instrumentos jurídicos de carácter internacional referidos a la prevención y represión de actos irregulares cometidos por funcionarios públicos.

Actores del soborno

En materia de actos de corrupción, la ONU hace las siguientes tipificaciones:

a) Referidas al sector público: recepción de sobornos por parte de funcionarios nacionales, extranjeros o de organismos internacionales; malversación, peculado o apropiación indebida de bienes; tráfico de influencias; abuso de funciones; enriquecimiento ilícito; lavado de activos, y obstrucción de la justicia.

b) Referidas al sector privado: entrega de sobornos a funcionarios públicos; entrega de sobornos a ejecutivos de empresas privadas para alterar la cadena de producción u obtener otras ventajas en el mercado; lavado de activos provenientes de delitos, y encubrimiento

Ahora, el hecho en sí es atentatorio contra el sistema republicano, la credibilidad pública y la transparencia que debe tener todo gobierno. Pero más allá de esta circunstancia, que no es menor, está el impacto de la corrupción que es múltiple, pues afecta la estabilidad política de las democracias, y sobre todo, genera el empobrecimiento mayor aún de las capas más vulnerables de la población.

Generalmente las obras públicas son las que permiten sacar a esos seres humanos de la profunda pobreza, con más escuelas, caminos, centros de salud, con agua potable y saneamiento, con acceso a justicia. Es lo que el Estado debe hacer para mejorar la calidad de vida de la población empobrecida; es lo que corresponde para que recuperen su calidad de personas digas.

Delito con víctimas

Antes se decía que la corrupción era “el delito sin víctimas”, pero se comprendió que sí tiene víctimas, y que generalmente son más de una. Resulta que es la comunidad entera, la perjudicada. Por ello la sociedad civil no debe ser indiferente a la corrupción y si hay un corrupto, se debe reunir las pruebas y denunciar. Los ciudadanos debemos estar alerta, no dejarnos engañar y exigir a los órganos y organismos de control el cumplimiento cabal de sus funciones, la investigación y verificación de las pruebas, y que los coimeros vayan presos. Y que el Estado, nacional, provincial y municipal recuperen finalmente sus dineros.

Seguramente, así tendríamos menos pobres.