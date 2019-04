Ronaldo Martínez se gana un lugar en Central Norte

Central empieza a palpitar los cuartos de final de ida de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur y el técnico Ezequiel Medrán ya empieza a perfilar el once titular.

En la práctica de ayer en el predio de La Loma, a puertas cerradas, el paraguayo Ronaldo Martínez anduvo muy bien y se perfila para ser titular el domingo, a las 17, frente a Atlético San Pedro.

El paraguayo acompañaría a Diego “Nivi” Nuñez desde el arranque y no se descarta la presencia de Fabricio “la Perla” Reyes quien hoy se reintegraría a los entrenamientos.

Si bien el cuerpo técnico aún no confirmó el equipo, Central Norte iría con: Pegini; Beterette, Rodríguez, Krupoviesa y Buruchaga; Peinado, Young, Iglesias y Quiróz; Martínez y Núñez.

Cabe destacar que el plantel entrenará hoy y mañana quedará concentrado de cara al partido del domingo, tal como lo hizo en la llave anterior frente a Cuyaya.