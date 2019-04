Pampita, en llamas por la foto del "Bailando 2019"

Como si sentarse al lado de Marcelo Tinelli sumara después algún punto extra de cara al primer ritmo del Súper Bailando 2019, fueron varias las figuras del certamen que disputaron sin miramientos su lugar en la foto oficial del certamen. Y de ese modo, en lo que terminó siendo la portada de Gente, las privilegiadas fueron dos actrices: Leticia Brédice y Griselda Siciliani.

Pero Pampita abrió entonces un interrogante. Y es que las dos ocuparon esa posición por mérito propio, sí, y relegando a otras figuras como Florencia Peña, Valeria Lynch, Flor de la V, Mora Godoy y la propia Carolina Ardohain, por caso. ¿Pero ese mérito fue artístico o dictatorial? Esto es, ¿las pusieron allí, o más bien se impusieron de mala manera?

El dilema -lo dicho- fue instalado por la jurado del certamen de ShowMatch al hacer un breve monólogo en su programa, Pampita Online, donde dejó entrever, sin pretender ocultando nada, su fastidio. Aunque sin dar nombres. "Me acuerdo en la época que había codazos entre las modelos", arrancó, haciendo un guiño a su vieja polémica con Nicole Neumann, cuando unos 15 años atrás compartían las pasarelas más prestigiosas, siendo las dos modelos más cotizadas. Y allí nació una rivalidad que amenaza con ser eterna.

Pero a no desviarse de lo importante. Porque aquellas palabras iniciales de la ex mujer de Pico Mónaco fueron apenas un impulso. "Bueno, acá no hubo codazos -retomó Carolina-, pero… hubo ¡un quilombo! para ver quién se sentaba al lado de Marcelo. Hasta que en un momento la productora (de la foto) dijo: '¡¿Qué hago?! ¿Lo photoshopeo a Marcelo y lo pongo en medio de todas para que todas estén contentas?'".

Pampita describió un clima donde abundaron "las caras largas, la mala onda…". Y entonces lanzó su crítica por elevación. " A mí me tocó en el piso, con Flor (Peña). Se nos veía la bombacha. 'Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó acá…' (decíamos). No hicimos problemas con nada, nos bancamos el piso duro un rato largo". Las dos quedaron a escasos centímetros de Tinelli, pero en la parte inferior de la imagen.

Y la conductora asestó la estocada final: "Había una de todas (las famosas) que no quería venir a la foto, ¡eh! Todos esperando así… (hace un gesto de fastidio). ¿Quién? Noooo, no lo voy a decir. Y nosotras ahí, en el piso, chiquitas, aguantando, esperando, porque todas somos mamás y nos queríamos ir".

Fuente: Infobae