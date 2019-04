Tiempo inestable para el domingo de Pascuas

El tiempo permanecerá inestable para este fin de semana, según las previsiones meteorológicas.

"El próximo domingo habría una entrada de viento desde el sur. Habrá lluvias hasta la región del Chaco y puede llegar una precipitación, no demasiado fuerte a Salta. Bajará un poco la temperatura. El fresco volverá pero no con demasiada intensidad", estimó el ingeniero Eduardo Sierra, quien es un referente nacional en Agroclimatología.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para el día de Pascuas, se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 22 grados centígrados.

Tanto a la mañana como a la tarde-noche permanecerá inestable. Para las últimas horas se aguardan posibles precipitaciones.

Fresco y soleado

Ayer, el tiempo estuvo inestable. El cielo permaneció parcialmente nublado, aunque el sol asomó durante el mediodía y hubo vientos leves del sector norte.

En estos días es común que los salteños sientan incertidumbre respecto al tipo de ropa que deben vestir. Muchos acostumbran a abrigarse por la mañana pero al mediodía optan por dejar las camperas de lado y usar prendas más livianas, aunque por las tardes vuelven a buscar abrigo.

La temperatura máxima ayer rondó los 23º C y la mínima los 15º C. Este último valor se registró a las 6.35.

Para hoy, Viernes Santo, día no laborable, se espera una mínima similar y una máxima de 25º C. Para mañana se aguarda una mínima de 17º C y una máxima de 26º.

El denominador común de estos tres días es el tiempo nublado e inestable. Podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas pero no se espera que sean demasiado fuerte, ni la entrada de frente frío.

En lo que va del mes se registraron cinco días con precipitaciones.

"Llovió lo normal para el mes, hasta el momento", informaron desde el SMN.

Por su parte, el especialista Sierra, sostuvo: "No habrían fenómenos potentes, ni violentos que puedan producir inundaciones o heladas tempranas que puedan afectar cultivos. Abril terminaría sin hechos intensos".

Para mayo

Según los especialistas una entrada potente de aire frío se podría registrar a principios de mayo, con un descenso brusco de temperaturas.

Cabe recordar que el 5 de abril pasado las montañas que rodean a la ciudad de Salta, por el lado oeste, se vistieron con un manto blanco causando fascinación en sus espectadores.

El fenómeno se desencadenó porque los cerros están a una altura aproximada de 5.000 metros, y en ese nivel la temperatura aproximada es de cero grados.