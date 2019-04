Luis Otero: "Me avergüenza no haber estado a la altura de las circunstancias"

Luis Otero dejó su carrera en la televisión, El Trece y TN, para sumarse a Cambiemos como candidato a intendente de Avellaneda. "En la política tengo la expectativa de hacer algo por los demás y, en el ámbito que me toque, crear las condiciones para que el poder y los recursos estén al servicio de la gente. En este caso los vecinos de mi ciudad, que es Avellaneda", contó en Destino, el ciclo de LN+.

"Me avergüenza no haber podido hacerlo antes porque mis condiciones personales no estaban. Me avergüenza no haber estado a la altura de las circunstancias. Eso es algo que me pesa", respondió con los ojos llenos de lágrimas. "La emoción es parte de todo esto que me está pasando a mí y a mi familia porque están todos metidos en el mismo barco, pobres. Hubo charlas y la frase fue: 'Si es lo que a vos te hace feliz, estamos con vos'. Y lo que me hace feliz a mi es hacer feliz a los demás, como nos pasa a los scouts".

Ante este nuevo desafío que tomó, sostiene que "hay que involucrarse en la defensa del sistema republicano". Según señaló, hubo parches y paliativos pero faltan soluciones de fondo para la pobreza: "Se subió la presión tributaria a niveles insostenibles", dijo, y agregó: "Se caza adentro del zoológico porque hay un gran porcentaje de evasión y todo se carga sobre los mismos que pagamos los impuestos siempre".

Fuente: La Nación