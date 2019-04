Cachorros, Mitre, San Antonio y Peñarol apuestan al anual

No hubo mucho tiempo para lamentos. Villa San Antonio, Cachorros, Peñarol y Mitre dejaron atrás la dolorosa eliminación en el Regional Amateur y comenzaron a prepararse para competir en el Torneo Anual que organiza la Liga Salteña de Fútbol, que en principio arrancará el 17 de mayo.

La frustración de no continuar en carrera por el ascenso obligó a los dirigentes a replantear las cosas, mantener una base del plantel y luchar por el título doméstico que le asegurará su participación en la próximo edición del Regional.

En San Antonio, la intención de la comisión directiva es poner a Miguel Velarde al frente del equipo. El Pichi, que llegó en la etapa de play-offs como mano derecha de Aniceto Roldán, es el nombre que más seduce a los dirigentes de la villa, quienes en los próximos días terminarán de definir su incorporación.

Las máximas autoridades de San Antonio también evaluarán qué jugadores continuarán ligados a la institución para afrontar el torneo anual.

En el caso de Peñarol, Juan Barragán, presidente de la institución, confirmó que Carlos Fretes tomará las riendas del equipo. El exdefensor, que defendió los colores de club en el torneo de ascenso, ya comenzó a trabajar como nuevo técnico de Peñarol, dando por concluida la etapa de Daniel Burgos.

En zona sur, Cachorros fue el primer club que optó por la renovación del cuerpo técnico.

Los dirigentes del tricolor, en común acuerdo, arreglaron la salida de Oscar Mendía debido a la floja campaña en el Regional Amateur (ganó un solo partido) y contrataron como técnico a Luis Flores.

Por último, en Mitre el panorama está poco claro. Blanca Chacón Dorr, presidenta del ciclón del San Bernardo, no confirmó si Sergio Albornoz continuará en el cargo o buscará un nuevo conductor.