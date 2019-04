Molinos Huracán Club y su sueño de contar con un espacio propio

A casi doscientos kilómetros de Salta Capital se encuentra la localidad de Molinos. En este hermoso pueblo con paisajes deslumbrantes se encuentra el Molinos Huracán Club, una institución histórica de la zona de los Valles Calchaquíes, que de a poco va resurgiendo después de muchos años.

Ángel Peralta, de 49 años, jubilado de la Policía de la Provincia, es el presidente de la institución que sueña con contar con una sede propia ya que alberga a cerca de cuarenta niños y aún no posee un espacio físico propio para realizar sus actividades.

“Desde hace cuatro años estamos al frente de la escuelita de fútbol de Huracán. El club se fundó en 1937 con el nombre de Molinos Huracán Club”, sostuvo Peralta, el titular de la institución que cuenta con tres categorías que participan en la Asociación Calchaquí de Fútbol Zona Norte, con sede en Cachi y La Poma.

Primera, cuarta y veteranos, son los equipos que presenta Huracán en la Asociación pero también se involucra con los más chicos ya que cuenta con una escuelita de fútbol para chicos entre los 6 y 12 años.

“La escuelita nace para contener a los más chicos, encaramos este proyecto para la gente, vimos a muchos chicos en los parajes y desde hace dos año empezó a funcionar como escuelita. Tenemos actualmente 37 chicos entre 6 y 12 años. Funcionamos vendiendo locro, empanadas y rifas. Habíamos gestionado una beca desde el Gobierno pero solo nos dieron hasta noviembre del año pasado”, comentó Peralta.

El día a día con los chicos además de llevar tiempo, lleva mucho sacrificio.

“Sueño con contar con un merendero comunitario, además del entrenamiento tratamos de darle la merienda pero no tenemos un espacio físico, muchas veces los llevo a mi casa pero no hay mucho lugar”

El Club ya cuenta con Personería Jurídica que consiguió este año, sueñan con tener la sede y el comedor.

“Tenemos que presentar un proyecto y esperemos que nos ayuden. Hace dos años, Huracán de Parque Patricios nos manda un PF por una semana para que entrene a los chicos. Nuestro sueño es que algún chico vaya a probarse a Huracán sería un orgullo”.

En Molinos, la escuelita de fútbol de Huracán es de gran aporte para la comunidad.

“El año pasado, las actividades que realizamos a través de la escuelita de fútbol fue declarado de interés municipal y social mediante una resolución del Consejo Deliberante de Molino, lo cual nos llenó de satisfacción para seguir adelante”

Por último, el presidente de Molinos Huracán Club agradeció a todos los que se esfuerzan por el crecimiento de la institución e invita a aquellos que quieran colaborar: “Agradecería enormemente un corazón solidario para apadrinar la escuelita. Se cumplió con la Personería Jurídica y todo esto gracias a la comisión directiva y a los socios”.