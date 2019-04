Urtubey cuestionó las políticas del Gobierno nacional y dijo que hay una "tremenda crisis"

En su último discurso en la apertura de las sesiones legislativas, el gobernador Juan Manuel Urtubey hizo ayer un repaso por sus once años de gestión. Habló de una "tremenda crisis" económica y social, y buscó despegarse del Gobierno nacional, al que consideró que "le va mal".

"Aunque en estos once años la pobreza haya crecido en Salta menos que en el promedio del país, los salteños estamos viviendo un momento difícil, muy difícil". Esta fue una de las frases más ásperas.

A las 10.45, quince minutos más tarde de lo que estaba pautado, Urtubey llegó a la Legislatura de la mano de su esposa, la actriz Isabel Macedo. Desde la galería saludó a los militantes de agrupaciones que no son nuevas en el escenario de cada primero de abril.

Rodeado por sus funcionarios y con los legisladores como público principal, el gobernador dio su discurso con tono de despedida por un lado, y, por otro, con pinceladas electoralistas. Urtubey ya anunció que quiere competir en las elecciones presidenciales de este año.

Aunque su alocución guardó durante la hora de duración el estilo de la no confrontación directa, señaló consecuencias de la política económica del Gobierno nacional. En el terreno político, aseguró que en Salta no existe la grieta.

La inflación del 47,6 por ciento, la suba del dólar, la deuda externa que "aumentó al 95% del PBI", el índice de pobreza nacional del 32 por ciento, el cierre de las pymes, el "brutal incremento" de los servicios públicos y la desocupación fueron algunas de las críticas que lanzó desde el recinto.

Con esa enumeración de problemas, contextualizó y remarcó: "No ha sido, ni es fácil lograr una mejora en las condiciones de vida de los salteños. Es obvio que una provincia no puede desarrollarse plenamente en un país que no se desarrolla".

Comparaciones

"Quiero contarles que el PBI (Producto Bruto Interno) per cápita de la República Argentina del 2018 es exactamente el mismo que del año 2007, en el que asumí", fue el primer dato duro que arrojó. Esa información, aseguró, lo "eximía" de "mayores comentarios".

Ese primer punto marcó lo que sería parte de su discurso: un paralelismo entre indicadores socioeconómicos provinciales y nacionales. Los números locales fueron mostrados en verde y los nacionales en rojo. Al referirse a las decisiones de Cambiemos en la Casa Rosada, sostuvo que no comparte ni apoya esas políticas. Urtubey señaló que la provincia terminó el 2018 con un superávit primario del 2,5 por ciento y un superávit fiscal financiero de 1,6 por ciento. Mientras que la Nación cerró con un déficit fiscal primario del 2,3 por ciento y un déficit fiscal financiero del 4,9 por ciento.

El mandatario provincial también comparó los índices de la deuda pública. Expuso que se redujo casi un 40 por ciento durante su gestión. “Es un 10,20 por ciento de nuestro producto bruto, muy por debajo del 95,40 que representa la deuda pública nacional”, advirtió.

Otras contraposiciones delineó mientras avanzó en su discurso. Se refirió a uno de los servicios públicos esenciales: el agua potable. Indicó que el 91 por ciento de los salteños tiene cobertura y el 82 por ciento posee desagües cloacales. “Es útil saber que en Argentina el promedio de cobertura de agua potable es del 84 por ciento y un 54 por ciento el de cloacas. Muy por debajo de nuestra provincia”, destacó ante el aplauso ferviente de sus funcionarios y ante los que seguían la alocución por una de las pantallas gigantes apostadas afuera del edificio legislativo.

Entre los presentes estaban los que se disputarían la candidatura a gobernador por parte del oficialismo. El intendente capitalino Gustavo Sáenz fue el gran ausente.

Pobreza

Urtubey se detuvo en los números que suelen ser el talón de Aquiles: pobreza y desempleo. En el primer caso, la tasa en Salta pasó de 24,8 en 2017 a 37,7 en 2018. Dijo que hubo “un aumento de la pobreza en la Argentina” y habló sobre “la histórica debilidad estructural de nuestra región”.

En este aspecto aseguró que Salta pudo bajar el porcentaje de personas indigentes del 11,4 por ciento al 5,9 actual. En el país, la caída fue más leve: del 8,2 al 6,7 por ciento en el mismo período, 2007 y 2018.

En cuanto al desempleo volvió a inclinar la balanza a favor de su gestión señalando que Salta posee un 8,9 por ciento, “por debajo del promedio nacional que es de 9,1”.

En la cuestión de fondo, el mandatario admitió que el producto bruto per cápita de un salteño es mucho más bajo, representa el 37% del promedio nacional. Por eso reconoció: “Somos dos veces más pobres”.

El gobernador recordó que, sin éxito, hizo planteos en la Casa Rosada durante el kirchnerismo y el macrismo por un nuevo sistema de reparto y asignación de recursos.

Indicó que en esta provincia distribuyó los ingresos entre los municipios, “en contraposición de lo que ha pasado en nuestro país”.

Más allá de la distancia tomada con la administración nacional, con el estilo de no enfrentamiento que viene manteniendo, indicó: “Aunque debo reconocer la buena predisposición y los avances surgidos de los pactos fiscales firmados con el actual gobierno”. Sin embargo marcó que “la coparticipación sigue pareciendo una dádiva del gobierno de turno y no un derecho de las provincias. Es más, se han producido arbitrariedades difíciles de entender”.

“Siempre hablé de ayudar al Gobierno nacional en todo lo que se pueda. Siempre dijo que si al gobierno le va mal, le va mal a la gente. Son muchos los argentinos que sufren y pocas las soluciones”, deslizó. Luego apuntó: “Afortunadamente, los argentinos se están dando cuenta de la importancia de un pueblo unido, que es mucho más fuerte que cualquier gobierno”.

Entre las deudas que quedarán de su gestión, Urtubey señaló que se debe seguir trabajando para erradicar la violencia de género, porque los resultados parciales de este año muestran mejoras pero “nos dicen que no alcanza con lo realizado”.

En ese punto, Urtubey destacó la creación del Polo Integral de la Mujer, el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, cuatro refugios para víctimas de violencia, cinco juzgados de violencia de género, cinco defensorías de violencia familiar y de género, y siete fiscalías penales de violencia de género y delitos contra la integridad sexual. “Incorporamos también el sistema de pulseras y botones antipánico”, añadió ante los diputados y senadores.

“Desde el comienzo, mi gobierno se basó en tres pilares: la equidad, la integración de la provincia dejando de lado la absurda división entre capital e interior, y el desarrollo sustentable, partiendo del fortalecimiento institucional, dijo casi al finalizar.