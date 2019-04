VIDEO: Coqueteó con la policía y logró que no le hagan el test de alcoholemia

Un automovilista en DF de la Ciudad de México que presuntamente buscaba evitar la prueba del alcoholemia consiguió lo que quería luego de adular a una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la que le pidió que enviará un beso a la cámara, y, para sorpresa suya, la joven respondió de manera positiva.

“No me lleve. Está usted muy guapa, ¿me va a llevar al alcoholímetro?”, se escucha que pregunta el hombre que graba el video y al que nunca se le ve la cara.

A lo que la policía contestó al piropo: “No lo vayas a subir al Facebook, te estoy hablando”. Segundos después se escucha al conductor que le dice “mándeme un beso y no lo subo” a lo que la mujer respondió lanzándole un beso. “Eso es todo, chiquita. Cuídese mucho”, le dice el conductor. La oficial se aleja del vehículo al momento que le dice al conductor “cuídate”.

“La realidad es que no se sabe si el conductor se encontraba en estado etílico o no, de no serlo, la situación no pasaría de ser una broma. Para el caso de que la oficial haya permitido retirarse al sujeto en estado alcohólico sería demasiado grave”, señala la descripción del video en YouTube.