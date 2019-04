La Nación asumió la obra de las 157 casas

Esta semana miembros de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna volvieron a realizar cortes intermitentes sobre la ruta nacional 9/34, en el acceso norte a Metán, mientras se desarrollaba una reunión en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

Desde hace tiempo los integrantes de la institución vienen reclamando la construcción de 157 casas, en terrenos que adquirieron en la zona oeste de la localidad del sur provincial.

De la reunión en la capital federal, participaron el intendente, Fernando Romeri, el presidente de la Asociación de Mujeres, Alan Figueroa, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Sergio Zorpudes y Roberto Ulloa, coordinador en Salta del Plan Belgrano, quienes fueron recibidos por el viceministro del Interior, Sebastián De Luca.

"En la misma se planteó a la Nación la necesidad de que se ejecute el convenio firmado oportunamente que contemplaba infraestructura y viviendas. Manifestamos el tiempo que pasó y que aún Provincia no ejecutó la obra. Recibimos por parte del viceministro, en primer lugar la comprensión y preocupación por el tiempo transcurrido; y se comprometió a trabajar con la Secretaría de Vivienda de la Nación, en el corto plazo, en un nuevo plan de obra dentro del marco del convenio firmado entre el IPV y Nación en 2017, ratificando la vigencia del convenio citado", dijo Figueroa a El Tribuno.

Mientras se desarrollaba la reunión en la Casa Rosada, en Metán los socios de la institución se concentraron en el acceso norte de la localidad, donde nuevamente realizaron cortes de tránsito, intermitentes, sobre la ruta nacional 9/34.

"Luego de recibir la comunicación de los resultados obtenidos en Buenos Aires, por parte de los integrantes de la comisión directiva; en asamblea, los socios, en forma unánime, decidieron levantar el corte de ruta. En 15 días se pondrá a consideración de la asamblea nuevas medidas de fuerza, de acuerdo al resultado de los avances en las gestiones comprometidas por los funcionarios presentes", destacó el presidente de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna.

"Agradecemos a todos los asociados, que cansados de tanta espera, salimos a reclamar una solución definitiva a nuestro pedido", concluyó.

El reclamo

Los integrantes de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna dijeron que llevan años esperando por sus viviendas y que hay convenios y promesas incumplidas por parte del Gobierno provincial. Por eso, en reclamo, interrumpieron el tránsito, en varias oportunidades, en la ruta nacional 9/34, en el acceso norte de Metán.

La institución es una organización civil sin fines de lucro que se constituyó con el objetivo de dar una solución al déficit habitacional de 157 familias que la componen.

Los miembros de la institución destacaron: "Compramos con el esfuerzo de nuestro trabajo 5 hectáreas, en las que realizamos mejoras y obras de infraestructura. En el 2016 realizamos la donación al IPV, con cargo, para la construcción de viviendas para nuestros asociados. En agosto de 2017 el IPV firmó un convenio con la Subsecretaría de la Vivienda de la Nación, en el que Nación aportaba los 2/3 de la obra y el IPV 1/3. Desde octubre de 2017 la Nación giró el adelanto financiero para que se inicie la obra, pero hasta la fecha no empezó". Con respecto a la situación actual, la asociación informó que: "El IPV dice que no inicia la obra porque Nación no actualiza los precios. La Nación giró $12.000.000 en concepto de adelanto financiero. Llevamos años de espera, se nos excluyó del último sorteo de viviendas en nuestra ciudad porque el inicio de las construcciones era inmediato. Esta operatoria con el IPV es la única forma de acceder a una vivienda digna. Hemos ayudado al Estado poniendo nuestro dinero para acceder a nuestra casa. No pedimos que nos regalen nada, solo que se cumpla con el compromiso asumido", remarcaron en un comunicado.