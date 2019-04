Lorena, clama seguridad y teme por su vida

Lorena Scarano relató con vehemencia la jornada de terror que vivió ayer en la vereda de su casa, en la calle Belgrano del barrio La Fraternidad, en Metán, cuando Walter Chancalay roció las rejas de su casa y le prendió fuego. El hombre fue denunciado y no es la primera vez que actúa de es manera, según Lorena, quien selló la denuncia en la comisaría 30 de esa ciudad. "No es la primera vez que me ataca, este señor supuestamente tiene una enfermedad y nadie hace nada ni su familia ni la Policía, ¿tenemos que esperar a que algo grave suceda?", fue el interrogante que dejó picando la vecina.

La mujer le contó a El Tribuno que ayer cerca de las 12.30 del mediodía mientras ella barría la vereda de su casa llegó el denunciado a bordo de una motocicleta, "al parecer estaba borracho", dijo la damnificada y siguió: "Ni bien me vio se me vino encima y como hace siempre de put... no se bajó, me insultó de arriba a abajo como hace siempre con todos, lo primero que hice fue meterme en mi casa -donde vive junto a su hijo adolescente- y desde adentro observé como rociaba el frente de mi casa y le prendió fuego".

Cansada de tener que vivir situaciones extremas, Lorena contó que en otro oportunidad se atrevió a preguntar a su vecino si podía meter los cinco perros que tiene afuera de su casa, quienes "más de una vez mataron a otros perros", y sin mediar palabra alguna "se me abalanzó y me metió dos trompadas tirándome al piso, había cinco hombres de testigo. En esa oportunidad también lo denuncié". Además, la mujer sostiene que el resto de los vecinos, incluso dos de sus hermanas, también lo denunciaron.

"Se trata de un hombre enfermo, si el certificado de salud que tiene no es rengo, él padece la enfermedad Corea de Huntington. Vive solo con cinco perros, hace un tiempo echó a toda su familia y lo más triste es que nadie se hace cargo de nada. Este señor algún día va a matar a alguien y nadie se hará cargo", volvió a repetir Lorena, quien ayer en la dependencia hizo una ampliación de su denuncia "contra el fiscal interviniente porque no puede ser la inacción, además en el papel pusieron como carátula del hecho "amenazas' y no son amenazas, el ataque fue concreto, el tipo tiró alcohol y luego prendió fuego. Mirá si me quedaba afuera, me quemaba a mí".