Se larga la XII edición del festival de los pueblos originarios, mañana

Como desde hace doce años, la familia Vidaurre de la localidad de Cobos en Campo Santo levantará el telón de una nueva edición del Festival de los Pueblos Originarios, un encuentro con la música folclórica que tiene como finalidad la de homenajear a aquellos primeros habitantes del Valle de Sianca, culturas que quizás ya no están entre nosotros, pero que de alguna manera dejaron parte de sus herencia que fueron transmitidos de generación en generación en forma oral, y cuyas huellas también se fueron desenterrando a lo largo de los años, descubiertas en cerámicas, tejidos, utensillos y piras funerarias. A ellos la familia Vidaurre, integrada por reconocidos luthiers, los quiso homenajear con una guitarreada entre amigos, una idea muy simple que creció a un nivel poco imaginable en aquellas primeras ediciones.

La casa de la familia Vidaurre, dedicada a la fabricación de instrumentos musicales, se encuentra ubicada al ingreso de la histórica localidad de Cobos, cuenta con un gran patio de tierra, lugar que fue adaptándose para recibir a los cientos de espectadores que asisten al festival en forma libre y gratuita.

"Cada año nos cuesta más poder hacer el festival, todo está muy caro, por suerte contamos con mucha ayuda por ejemplo del municipio, de vecinos y de personas amigas que aportar con lo que pueden para que salga todo bien", expresó don Eusebio Vidaurre.

La fiesta

Esta fiesta del folclore tendrá lugar mañana domingo 21 se iniciará con un homenaje a la Pachamama, las personas que deseen almorzar en el lugar podrán hacerlo, ya sea haciendo un asadito o comprando en los puestos que se dispondrán en el lugar. También los artesanos estarán ofreciendo sus productos a los visitantes.

La cartelera de artistas es muy amplia a pesar de que actúan a título de colaboración, "tenemos muchos artistas en cartelera, llegan desde Salta, Jujuy y de nuestro departamento, creo que vamos a tener que comenzar con el festival a las 11 hasta las 19, hubo grupos a los que les tuve que dar las gracias pero ya no hay tiempo para nadie más. Ellos no me cobran, pero debo atenderlos con la comida y la bebida, nosotros cocinamos mucho para los artistas, todo esta tan caro que me estaba desanimando de hacerlo este año", explicó don Vidaurre, cuyas manos de artesanos le dieron vida a cientos de bombos y guitarras que soltaron sus acordes en grandes festivales del país.

Los trabajos de limpieza, desmalezamiento e iluminación son los que tienen prioridad, muchos vehículos se van a desplazar por la autopista 9 hacia Cobos, en este sentido el trabajo de la policía va a ser muy importante: "Tiene que estar todo limpio de malezas, las banquinas y la platabanda, la presencia de peatones cruzando la ruta se incrementa, debemos evitar accidentes por esa razón realizamos una limpieza profunda", expresó el concejal Nicanor Terraza, vecino de Cobos.