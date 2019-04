Acusaciones cruzadas entre una joven trans y la Policía

"No es la primera vez que el mismo policía me golpea, ya lo hizo en otra oportunidad y no me anime a denunciar porque estaba trabajando en la zona roja. Pero no tiene por qué perseguirme y golpearme de esa forma. Siento que se trata de algo personal, este tipo ya me conoce", dijo Violeta González, la joven trans que denunció haber recibido una brutal paliza en manos de un policía el miércoles entre las 14 y 15.

Según le contó a El Tribuno, ese día se encontraba junto a una amiga y un amigo en la casa de uno de ellos.

"En determinado momento llegó un móvil policial para decirnos que no podía estar en la vereda. Nos dijeron que estábamos gritando y si bien somos de hablar fuerte no lo hacemos para generar quilombo ni nada por el estilo", contó la joven de 23 años, quien aún no hizo el cambio de identidad.

Dispuestas a obedecer se levantaron del lugar y comenzar a caminar rumbo a la casa de Violeta, en ese momento se dieron cuenta de que el mismo móvil de seguridad seguía sus pasos.

"Casi sin darnos tiempo a reaccionar, el auto se detuvo, bajó uno de los cuatro policías que estaban a bordo, todos hombres, y comenzó a golpearme con la macana (bastón policial). Me pegó por todas partes, hombros, cuello la espalda en todo el cuerpo. Mi amiga intervino, me agarró y ellos se subieron al móvil y salieron a toda velocidad", contó.

Al pasar por una plaza, ubicada en el barrio San Silvestre, Violeta sostuvo que había niños jugando y personas mayores. Contó que el uniformado que reincidió contra su humanidad violando sus derechos, en un grave y claro hecho de violencia de género, desde un primer momento comenzó a insultarla diciéndole de todo.

"Puto de mierda, das asco, qué haces en la calle, no les da vergenza andar así... y una variedad de insultos que suelen decir los policías cuando se disponen a atacarnos", contó.

El observatorio

"El lunes nos vamos a juntar en el Observatorio para analizar y tratar el tema, vamos a pedir un informe al Ministerio de Seguridad para saber cómo fueron los operativos ese día, quiénes eran los efectivos que actuaron en el hecho y si hay una cámara de seguridad en la zona. Desde la Fiscalía deberán dar cuenta sobre la denuncia que pesa contra la institución policial", apuntó Pía Ceballos, directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer y referente de Mujeres Trans en el país.

"Desde hace mucho tiempo que la población travesti/trans viene señalando que la Policía ejerce no solo decisiones arbitrarias sino de una violencia extrema", apuntó Ceballos. "Pedimos que se investigue, no queremos adelantarnos a sacar conclusiones, pero si realmente dos de nuestras compañeras volvieron a ser violentadas vamos a exigir que se sancione a los culpables", señaló.

Negaron los hechos

La Policía dice que una señora fue golpeada por una mujer trans.

Luego de haberse viralizado la denuncia de Violeta contra los efectivos policiales, desde la institución salieron a desmentir lo ocurrido. En un comunicado publicado a través de la página web oficial, señalaron que “los hechos ocurridos el pasado miércoles 17 no se ajustan a la intervención policial”.

Asimismo, informan que “las denuncias fueron elevadas a la Fiscalía de la zona y a la oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad”.

Según el comunicado, durante esa jornada, pasada las 12.30, “efectivos de la subcomisaría Asunción” intervinieron por un desorden en la avenida San Martín al 2800, “en el lugar una mujer informó haber sido agredida a pedradas cuando caminaba con su hijo en brazos”.

La descripción del presunto hecho apunta a una joven de la “comunidad trans llamada Violeta” como la agresora.

“Habría protagonizado una pelea porque tenía el rostro ensangrentado y luego de la agresión se retiró del lugar”, señala el comunicado.