Semana Santa: viajaron 4,7 millones de turistas por el país pero hubo gastos moderados

Uno de cada diez argentinos viajó a pasar el día en alguna ciudad cercana. En total, fueron 4,7 millones de personas las que recorrieron Argentina en un fin de semana bueno y prudente en gastos, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los turistas que se trasladaron por el país durante el fin de semana largo de Semana Santa gastaron $ 9.568 millones en los distintos destinos que conforman el circuito turístico nacional, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Si bien no se puede comparar este período con el de 2018, porque en aquella ocasión se juntaron dos feriados, estirando el fin de semana largo a 5 días, en materia de ventas los comercios y vendedores de servicios, vinculados al turismo, tuvieron un desempeño "muy tranquilo, con un visitante muy austero y cuidadoso de su bolsillo", sostuvo CAME.

Uno de cada diez argentinos

De esta forma, entre el jueves 18 y el domingo 21 de abril, 4,7 millones de personas -uno de cada 10 argentinos- recorrieron el país y generaron un impacto económico directo de $ 9.568 millones.

De ese total, optaron por recorrer el país a manera de minivacaciones 2,1 millones de personas, una cifra menor que el año pasado (2,8 millones) y realizaron un desembolso directo de $ 8.138 millones en las ciudades del circuito turístico nacional, con un gasto promedio diario de $ 1.250 y una permanencia promedio de 3,1 días.

CAME recordó que en 2017 el promedio de permanencia fue de 3,2 días y de 3.6 días en 2018.

El gasto promedio de los turistas resultó ser un 44,5% mayor que el del año pasado, lo que en términos reales representa una caída de 10,2 puntos porcentuales respecto a la Semana Santa de 2018, al tomar en cuenta que la evolución de la inflación de los doce últimos meses fue de 54,7%.

Otros 2,6 millones de excursionistas decidieron viajar a ciudades cercanas a su domicilio y desembolsaron $ 1.430 millones, a un promedio $ 550 por persona, precisó CAME en un comunicado.

Los destinos más elegidos fueron los centros localizados en la Costa atlántica, Córdoba, Iguazú, Salta, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos.

En cuanto al transporte aéreo, Aerolíneas Argentinas tuvo un promedio de ocupación del 75% el fin de semana, LATAM del 85% y FlyBondi del 81%.