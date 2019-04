Interés por el fallo de Personas Jurídicas

La asamblea de la Liga Salteña, en la que se tratará como punto principal la renovación de autoridades, tiene fecha para el próximo viernes, por lo que indefectiblemente Personas Jurídicas deberá expedirse en las próximas horas con respecto a un pedido de suspensión que efectuó el expresidente de Juventud Antoniana Rubén González, quien a través de su abogado, el doctor Martín Ruiz, hizo la presentación considerando algunas irregularidades cuando se publicó dicha convocatoria.

Hasta el miércoles pasado, el último día hábil, no había salido ninguna notificación desde Personas Jurídicas, y como el tiempo disponible hasta el viernes es bastante corto, se estima que entre hoy o más tardar mañana se dará a conocer si la asamblea de la Liga se suspende o sigue el curso normal para desarrollarse próximo 26 de abril.

Rubén González quiere postularse como presidente y busca armar un contienda electoral con Sergio Chibán, quien tiene serias intenciones de volver a ocupar la presidencia de la Liga, en la que ya estuvo 12 años al mando.

“La debacle futbolística que hoy tenemos en Salta ya viene de muchos años. Venimos de varios años de fracasos deportivos y que ¿queremos tres años más? Este problema lo sacamos entre todos. No lo va a sacar Rubén González, lo van a sacar los 17 clubes afiliados a la Liga Salteña. Por eso que yo pido que se involucren los 17 clubes. Esto no tiene que ser que alguien opine de arriba y que los demás lo acepten. Hay que armar un debate entre todos los clubes para ver que es lo quieren para el futuro del fútbol de Salta”, manifestó González, quien espera un respuesta favorable a su pedido para participar como uno de los postulantes a la presidencia de la Liga.

En tanto, Sergio Chibán, en caso de que Personas Jurídicas no acceda a la solicitud de González, sería proclamado como presidente el viernes en reemplazo de Daniel Cáseres, se mantiene en silencio, aunque ya mantuvo conversaciones con los representantes de todos los clubes, en el aniversario de la Liga, el martes pasado.