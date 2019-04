Están definidos los cruces por octavos de la Copa de la Superliga

Este domingo se definieron los últimos equipos que jugarán por los octavos de final de la Copa de la Superliga.

Racing, Defensa y Justicia, Boca, River, Atlético Tucumán y Vélez ya esperaban en esta instancia por haber terminado en los primeros seis puestos de la última Superliga.

Tras los cruces de la primera ronda de la Copa, los clasificados fueron Estudiantes, Unión, Tigre, Talleres, Aldosivi, Lanús, Godoy Cruz, San Lorenzo, Argentinos y Gimnasia LP.

Quedaron eliminados Banfield, San Martín de Tucumán, Colón, San Martín de San Juan, Rosario Central, Belgrano, Patronato, Independiente, Huracán y Newell’s.

A falta de confirmación oficial del cronograma de los ocho partidos, que se jugarán el próximo fin de semana, así quedaron los duelos de octavos, con las localías correspondientes a los partidos de ida:

-Estudiantes vs. Racing

-Tigre vs. Unión

-Talleres vs. Atlético Tucumán

-Aldosivi vs. River

-Lanús vs. Vélez

-Godoy Cruz vs. Boca

-San Lorenzo vs. Argentinos

-Gimnasia vs. Defensa y Justicia