VIDEO: Al menos 185 muertos y 469 heridos tras varias explosiones en iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka

Al menos 185 personas murieron, entre ellas 9 extranjeros, y unas 469 resultaron heridas este domingo tras una serie de explosiones en tres hoteles de lujo y tres iglesias en Sri Lanka, donde numerosos fieles celebraban el Domingo de Resurrección, según los últimos datos oficiales.

En consecuencia las autoridades decretaron un toque de queda de 12 horas y prohibieron “temporalmente” el uso de redes sociales para evitar diseminar “información falsa”.

Social media videos shows the chaos at the church where first explosion was reported in Negombo.

More than 20 persons killed and over 200 reportedly injured so far. #lka#SriLanka pic.twitter.com/dkKmKZjnvd