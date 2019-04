El 6 de septiembre arranca la campaña para cargos provinciales

Los salteños acudirán nuevamente durante 2019 en al menos cuatro oportunidades a las urnas, cinco si hay segunda vuelta para definir al próximo Presidente, una opción que parece ineludible hasta el momento.

El Ejecutivo provincial tomó la decisión de desdoblar las elecciones nacionales y provinciales para evitar inconvenientes en el proceso como consecuencia de la superposición de los dos sistemas, de papel y electrónico, para elegir cargos nacionales y provinciales respectivamente.

De esta manera, y tras fijar la fecha de las Primarias Simultáneas Abiertas y Obligatorias (PASO) para el 6 de octubre, y las generales para el 10 de noviembre, la campaña electoral para cargos provinciales arrancará el 6 de septiembre próximo.

Por tal motivo, los aspirantes a ocupar cargos provinciales no pueden hacer campaña previo a esa fecha aunque la ley electoral, que regula estas actividades, deja muchos puntos a la libre interpretación, con lo cual el efectivo control y sanción de las faltas se hace muy engorroso ya que se analiza cada caso denunciado en concreto para determinar si hay violaciones a la normativa.

Que las elecciones nacionales se celebren antes, el 11 de agosto (PASO) y 27 de octubre (generales), solo sumará elementos de confusión y, aunque los órganos de control son distintos ya que uno corresponde al fuero federal y otro al provincial, se descuenta que la situación se prestará a un sinfín de irregularidades.

Es que el gobernador Juan Manuel Urtubey aspira a ser candidato a presidente por el espacio Alternativa Federal , y además la provincia renovará este año sus tres senadores, y cuatro de los siete diputados nacionales. Para los aspirantes a esos puestos, la campaña arrancará el 12 de julio aproximadamente.

En este marco, Urtubey necesita de un triunfo contundente en su provincia para aspirar a imponerse como el candidato del frente que integra junto a Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Por eso, intentará reunir bajo su candidatura el apoyo de los principales candidatos a gobernador de Salta, quienes no obstante no deberían realizar campaña alguna hasta después del 6 de septiembre. Complicado.

Prestar atención

Consultado al respecto por El Tribuno, el secretario del Tribunal Electoral de la Provincia de Salta, Pablo Finquelstein, señaló que “al haber dos fechas diferentes de las elecciones con, en principio, candidatos diferentes, no debería haber inconvenientes respecto de candidatos haciendo campaña fuera de los plazos estipulados por ley, porque hay controles tanto para Nación como para Provincia”.

No obstante, admitió que “indudablemente el Tribunal va a tener que estar atento a que no se mezclen la campaña nacional y la provincial”, y advirtió que “en este sentido, también los medios de comunicación deben tener claro que ellos pueden llegar a ser parte de esa utilización e, incluso, desde el punto de vista de la publicidad electoral oficial, están sujetos también a sanciones”.

Recordó el secretario electoral que “tanto en la elección pasada como en anteriores, se llevó a cabo el procedimiento de sumario por infracción a la publicidad electoral oficial, donde diversos medios tuvieron sanciones”.

Tomando solo a quienes tienen alguna posibilidad cierta de ser candidatos, en Salta hay por lo menos ocho precandidatos que ya manifestaron su intención de competir por la Gobernación y más de una docena que se disputarán la intendencia de la Capital.

La decisión del Ejecutivo provincial de desdoblar las elecciones locales de las nacionales y retrasar los comicios en Salta, le dan margen de maniobra al gobernador Urtubey para negociar apoyos a su candidatura y, de paso, ver cuál de los candidatos oficiales se perfila mejor en su espacio.

Cronograma electoral

Si bien el Tribunal difundirá oficialmente hoy el cronograma electoral 2019, los plazos legales permiten anticipar además que el plazo para presentar alianzas y frentes, con sus respectivos apoderados, será el miércoles 7 de agosto mientras que, 10 días después, deberán presentarse las listas de los precandidatos a los distintos cargos provinciales.

Finquelstein insistió en que “si un candidato aparece antes de los 30 días de la elección primaria, está cometiendo una infracción”, pero que “no hay inconvenientes con que los aspirantes a algún cargo manifiesten su intención de acceder a ese puesto”.

“Lo que se considera campaña son los actos organizados, que tienden a captar la voluntad electoral de la ciudadanía”, detalló.

También reconoció que “es difícil hacer abstracciones sobre casos generales”, por lo que “cada caso concreto denunciado ante el Tribunal se evalúa específicamente para determinar si hay campaña y quién es el responsable”.

“En la cartelería también debe analizarse cada caso concreto”, dijo y agregó que “hay antecedentes jurisprudenciales que entienden que en tanto y en cuanto no se esté publicitando la candidatura a un cargo específico, no puede entenderse que se busca captar la voluntad de alguien porque no se sabe para qué se querría captar esa voluntad”.

Por lo tanto, Finquelstein consideró que “el mensaje que se debe dar, de parte de los propios precandidatos o partidos políticos, es el respeto por las reglas y por la ley, que muchas veces son ellos mismos quienes votan estas leyes limitando las campañas y queda mal que aquel que hace la norma sea el que la incumple”.

.

Ya hubo una advertencia de la Justicia

El Tribunal Electoral de la Provincia resolvió advertir a todas las fuerzas políticas y a quienes aspiren a postularse para algún cargo electivo en los comicios del presente año “que se abstengan de realizar campaña política antes de los 30 días de la fecha de las elecciones primarias”.

La resolución fue adoptada a raíz de la presentación realizada por un senador del interior de la provincia.

“La limitación temporal para la realización de actividades proselitistas tiene como objetivo lograr que las distintas fuerzas compitan en un marco de equidad electoral, asegurando a los partidos y candidatos involucrados en la contienda política las condiciones de igualdad indispensables para el desarrollo pleno de la democracia”, sostiene la resolución firmada por las autoridades provinciales del Tribunal Electoral.

“La realización de actos tendientes a captar la voluntad del electorado fuera del plazo legalmente dispuesto, importa un factor de desigualdad incompatible con un proceso electoral honesto, limpio y transparente”, advirtió la Justicia Electoral.