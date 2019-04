Juventud se toma tiempo para definir su nuevo DT

Desde las propias palabras del presidente de Juventud Antoniana, Gustavo Klix, todavía no hay nada definido con respecto a la contratación del técnico que se hará cargo del plantel que competirá en el torneo Anual. “Estamos viendo y no queremos apresurarnos. Hay un tiempo prudencial para decidir el entrenador que será elegido para conducir el equipo que jugará el Anual, aunque la idea es que luego se quede a dirigir el plantel que competirá en torneo Regional Federal Amateur. Nos vamos tomar un tiempo para decidir el tema”, explicó Klix a El Tribuno.

Para Klix la mayor preocupación es cumplir con el pago a los jugadores que estuvieron en el plantel que compitió en el Torneo Federal A. “Se estuvo hablando con la parte contable sobre la deuda que está pendiente por los haberes de marzo y queremos cancelar todo con los jugadores, cuerpo técnico y empleados del club”, señalo Klix.

Con respecto a la rescisión de los contratos que están vigentes hasta junio, el dirigente del santo fue muy claro con respecto a la forma de arribar a un acuerdo con los futbolistas. “El club en estos momentos no tiene ingresos. No estamos en condiciones de pagar nada hasta junio. Tenemos que ver cómo solucionamos este tema con los jugadores de afuera, porque hay varios que se fueron. Lamentablemente Juventud no cuenta con recursos para hacer un pago extra hasta esa fecha”, sostuvo.

Llegó a colación el tema del armado del nuevo plantel, otro tema que Gustavo Klix no dejo escapar. “La depuración es algo que ya venimos charlando, para que queden solo aquellos jugadores que pertenecen al club, con la promoción de varios juveniles con la finalidad de prepararlos para jugar el Anual”, declaro el directivo. El acondicionamiento del estadio Fray Honorato Pistoia es otro tema que la dirigencia antoniana planteo como prioridad durante esta gestión. “Queremos abocarnos al trabajo de la cancha para que quede en las mejores condiciones para los partidos por el Anual, y que sea habilitada luego para jugar los partidos por el Regional Federal Amateur

Regreso de varios

El nuevo Juventud que se viene, de acuerdo al pensamiento de parte de la dirigencia, la idea apunta a las conversaciones previas con varios jugadores que formaron parte del plantel que compitió en el Federal A en temporadas pasadas, pero que se fueron porque el técnico de turno les informó que nos los tenía en sus planes. Así, en un primer momento se fue el “Toro” Matías Vicedo, quien jugó tres temporadas en el fútbol boliviano, pero ahora el atacante anda por Salta y regresó para jugar en San Antonio en el torneo Regional Amateur. En el mismo club de la villa fueron parte del proceso anterior Leonardo Silveira y Facundo Girón, jugadores que también se iniciaron en la cantera antoniana.