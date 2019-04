Conmoción en Santa Fe: encontraron muerto al "Huevo" Toresani

El exjugador de Unión, Colón, Boca, River e Independiente atravesaba un grave cuadro de depresión y hace unos días había sido asistido en el Hospital Cullen, por un cuadro de intoxicación por mezclar pastillas con alcohol. Quienes estuvieron cerca del “Huevo” en estos últimos meses, cuentan que tenía dificultades laborales y también problemas familiares.

Los últimos años del “Huevo” también fueron muy difíciles: su exesposa lo denunció por violencia de género y en febrero lo echaron del Rampla Junior de Uruguay por pelearse a los golpes con el presidente de esta institución.

En diálogo con Aire de Santa Fe, Axel Menor, presidente de la liga santafesina, explicó que Toresani estaba muy desanimado. “La acondicionamos una oficina para que pueda vivir ahí y se sienta cómodo. Lo visitaban muchos amigos pero a él le dolía mucho no tener trabajo. Lo encontró fallecido el muchacho que se levanta bien temprano. Tengo una consternación que no sé como me sale la voz”, contó.

Marcelo Saralegui, excompañero del “Huevo” en Colón, también habló con Aire de Santa Fe. “Es una noticia tristísima para la familia y la gente sabalera. No estaba pasando por un buen momento nuestro querido Huevo. Pero no pensé que iba a tomar esta decisión“, planteó.

Saralegui también recordó cómo era Toresani como compañero. “El Huevo iba a todas las pelotas, nunca aflojaba, de temperamento calentón, pero gran compañero en el vestuario”, contó.

Eduardo Magnin, excompañero de Toresani, en Unión también está consternado por la muerte del exfutbolista. “Una situación increíble. Recién pensaba como una persona con la personalidad que tuvo Julio llegó a tomar una decisión así. Es tristísimo”, insistió.

“Llegué en 1989 a Unión y jamás tuvo un problema con Julio, a pesar de que los dos tenemos personalidades muy fuertes. Siempre fue muy solidario conmigo. El Huevo vivía como jugaba, siempre tuvo una personalidad muy intensa. Me cuesta recordarlo en una situación de calma”, recordó Magnin.

