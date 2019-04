Los municipales de Campo Santo no devolverán el "sobresueldo"

Ayer se llevó a cabo la reunión conciliatoria entre el gremio de ATE en representación de los trabajadores de Campo Santo, la abogada Anabela Aparicio, como patrocinante de los empleados; la abogada Graciela Oviedo y el contador Alfredo Herrera, por parte del ejecutivo municipal, y la participación presencial del cuerpo de concejales de Campo Santo.

La conciliación tuvo lugar en la Dirección de Trabajo de la Provincia. En poco tiempo las partes pudieron arribar a un acuerdo, debido a que el pasado miércoles durante una sesión ordinaria, se realizaron las exposiciones, discusiones y planteamientos de la situación generada por el pago irregular de los haberes de los empleados municipales desde 2016.

El acta que se firmó ayer en las oficinas de la Dirección de Trabajo refleja los siguientes puntos sobresalientes:

1) La municipalidad a partir de marzo 2019 comenzará a realizar las liquidaciones rectificando el impacto de diversos ítems del básico y el acuerdo salarial del remunerativo bonificable, es decir, realizará las correcciones en el cálculo de los haberes.

2) Sobre los errores cometidos al calcular los sueldos, la Municipalidad no realizará descuentos sobre los sueldos ya abonados, tampoco se realizarán las rectificaciones en la Anses, IPS y cuotas gremiales en cuanto a los aportes ya abonados.

3) La Municipalidad a partir de abril de 2019 recategorizará a los agentes para que todos perciban un piso no menor a los $12.500, que es el salario mínimo, vital y móvil. También se deja constancia que se llevará a cabo una reunión el martes 23 de abril en la municipalidad de Campo Santo a los efectos de establecer pautas y condiciones para la misma.

"Un gran logro"

"Los concejales acompañamos con la autorización de las autoridades ministeriales en esta audiencia donde se logró un avance muy importante, porque se discutió un beneficio general para todos los trabajadores y se acordó llevar los sueldos bajos a un importe no inferior al mínimo vital y móvil, de allí hacia arriba se va a trabajar en una grilla salarial como yo había propuesto en el Concejo para que se configure un reacomodamiento a beneficio de la franja de los que menos ganan, pero sin perjudicar a los de arriba, ellos estaban acostumbrados a una suma importante pero no debemos castigarlos por eso sino hacer una grilla dentro de la ley. Debo destacar que el hecho de que el trabajador no deba devolver lo que recibió de más es un gran logro", dijo el concejal Daniel Rallé.

Ajustes sin el 35%

Sobre esta reunión conciliatoria el intendente Mario Cuenca expresó: "Lo que se firmó en el Grand Bourg es una acta que debe ser tratada el martes 23, estoy de acuerdo con sus puntos pero si es que no debo pagar el aumento del 35% otorgado para este año".

El jefe municipal consideró que es imperioso abonar sueldos más equitativos con los que menos ganan, para ellos habría una equiparación tomando como piso el haber mínimo fijado en $12.500. "Esa equiparación representa un aumento para ellos, ahora si además debo aplicar sobre esa suma el aumento del 35%, lo cual beneficiaría también a aquellos trabajadores que estuvieron ganando una suma enorme, así no me parece", dijo.

Cuenca considera que sumar el 35 % le significaría al municipio un desembolso hasta fin de año de aproximadamente un millón de pesos más. "Puedo invertir en la equiparación beneficiando a los de abajo, pero no podría asumir el aumento, porque ese aumento sería solo beneficioso para los que cobran muchos, ellos deberían ser solidarios con sus compañeros y comenzar a cobrar lo que deben cobrar que tampoco es un mal sueldo, son importes bastante significativos para un empleado municipal". Como una propuesta alternativa Cuenca propuso el pago de una suma fija hasta fin de año, pero con lo cual se perdería la equiparación. "No puedo pagar aumento sobre aumento, creo que los trabajadores y los gremios lo deben entender y eso lo vamos a discutir mañana (por hoy) en horas de la tarde en el municipio de Campo Santo", dijo. Con el pago erróneo de los sueldos desde el 2016 al presente, el municipio hizo entrega de al menos 5 millones de pesos de más, los que deberían ser reembolsados por los trabajadores incluido el mismo intendente que cobró según confesó, 800 mil pesos de más.

"El Gobierno me está dando una mano con ese faltante, de esa manera se hace posible que los trabajadores no deban devolver lo percibido erróneamente", finalizó Cuenca.