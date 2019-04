Polémica: "La gente que tomó créditos UVA hizo un excelente negocio", dijo el titular del Nación

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga aseguró hoy que quienes tomaron créditos hipotecarios en UVA (unidad de valor adquisitivo), hicieron "un excelente negocio", porque mientras la cuota les aumentó un 50% en el último año, el valor del inmueble trepó más del 100%.

"La mayoría de la gente puso un 20% y se endeudó en un 80%" para adquirir el inmueble a través de un crédito hipotecario, explicó González Fraga a radio Continental.

Puntualizó que "si bien la cuota del 80% se le aumentó un 50%, el valor del inmueble aumentó más del 100%, porque en Argentina estos valores se atan al dólar", y aseguró que "esta gente hizo un excelente negocio".

"Es cierto que no es esto para hacer un negocio, pero si hoy salieran a vender habrían hecho una inversión espectacular porque la deuda que representaba el 80%, ahora no representa más del 50% del total adeudado", precisó el titular del Nación.

Remarcó que a partir de la revalorización de los inmuebles, los deudores "pasan a ser propietarios del 40% de la casa que tienen", y comparó que "cuando empezaron lo eran de solo del 20%".

Afirmó que "el sistema funciona y así como uno recibe las críticas también cientos de agradecimientos por que les permitió a mucha gente acceder a la vivienda".

Aseguró que "todos han hecho un buen negocio porque la deuda representa mucho menos de que lo era cuando tomaron el crédito", y sostuvo que "mucho mayor al drama de los que se metieron, es el drama de los que no pudieron hacerlo".

"No arruinemos el sistema porque ha funcionado en Chile, en Brasil, en Perú, países que tenían inflación, convivieron con este sistema y permitió el acceso a la vivienda", sostuvo González Fraga.

Puntualizó que "la Argentina tienen más de un millón y medio de déficit habitacional", por lo cual indicó que "hacen falta un millón y medio más de viviendas".

Alquileres

"Tenemos que lograr que la gente deje de pagar alquileres, que también subieron el 50%. Acá por lo menos subió la cuota de los ladrillos que están comprando cada día", remarcó el funcionario, quien señaló que "la gente está haciendo un esfuerzo para poder pagar las cuotas, yo sé que no les resulta nada fácil".

Ante este panorama, recomendó a los deudores con problemas para afrontar el pago de la cuota "que se acerquen a cualquier sucursal del banco y lo planteen".

"No vamos a ejecutar a nadie. El Banco Nación no va a ejecutar a nadie por un crédito hipotecario", aseguró González Fraga, quien señaló: "Somos muy conscientes del problema, Ya instruí a los 750 gerentes que escuchen cada caso y que le den solución. Tenemos las herramientas, alargar los plazos o pagar un poco menos ahora durante unos meses, y más después cuando aumenten los sueldos".

Precisó que el Nación otorgó "47.000 créditos UVA por más de $ 56.000 millones" desde el inicio de su gestión", y destacó que "con algún atraso hay 188 nomás, es decir, el 0,4%".

También señaló que "con más de 2 meses de atraso, que es una situación donde uno realmente empieza a preocuparse, hay solamente 11 casos sobre 47.000".

"Muchos de los que vienen a verme me dicen 'dejé de pagar el colegio, pero sigo pagando la casa'" y eso es una cultura nueva", afirmó el funcionario.

Las declaraciones de González Fraga son totalmente opuestas para los propios tomadores de créditos que están atravesando situaciónes muy complicadas por la suba en el monto de las cuotas. En la mayoría de los casos el montó mensual subió un 50%. "No queda otra opción que pagar la cuota por eso es que los bancos dicen que hasta el momento no hay deudores. Por supuesto que no hay porque hacemos maravillas para poder pagar nuestra casa, pero cada vez es más complicado", dijo una hipotecada.