EEUU: tiró siete cachorros a un contenedor de basura y fue detenida

Una mujer se baja de un Jeep con una bolsa de plástico que contiene siete cachorros y tira los animales en un contenedor de basura. La escena, que ocurrió el jueves pasado, se viralizó y causó indignación en el corazón de miles de mascoteros. Este lunes, una mujer identificada como Deborah Culwell fue finalmente detenida por el hecho, informaron las autoridades. ocurri{o en California, Estados Unidos.

Deborah Culwell was arrested in California for allegedly throwing a bag of puppies next to a dumpster.



For more of today's videos: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/jp7eAQYcn8