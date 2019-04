Chibán “Si tenemos que sacrificar algunas obras, lo haremos”

¿Qué lo impulsó a volver como presidente de la Liga Salteña?

Lo primero es la vocación, que la veo reflejada en un apoyo permanente. La dirigencia deportiva se desgasta después de un tiempo, en dos o tres períodos la imagen de la gente va decayendo, no me sucedió lo mimo, tengo un poyo generalizado. A la pasión que uno tiene y la gestión de 13 años, la avalan los hechos.

¿Costó tomar una decisión?

Primero pregunté en mi casa y mi señora me dio el ok, era el empujón que me hacia falta para llevar a cabo el deseo de los 16 clubes que me dieron sus avales, algo histórico.

¿Se creció la Liga en los últimos años?

Por la rentabilidad económica y los patrimonios se construyó la Liga más importante del país. La gestión no fue solo de nombres, se ayudó financieramente a los 16 clubes, en los últimos tres o cuatro años se destinó entre 4 y 5 millones de pesos anuales. Si nos comparamos con otras Ligas, son los clubes los que la mantienen, pero éste es un caso excepcional de pasión y audacia, entre otras cosas, que le permite a la Liga solventar a los clubes. Si no lo hiciera serían mucho menos los clubes que estarían.

¿Qué le significa volver a la presidencia?

Es un tema me llena de satisfacción poder volver a volcar toda mi experiencia como dirigente. Me formé en Gimnasia y Tiro, no tanto lo deportivo sino en lo dirigencial.

Se viene un gran desafío por delante ...

Obviamente la situación dramática que vive el país nos demandará una mayor exigencia del Comité Ejecutivo para apoyar a los clubes. Si tenemos que sacrificar algunas obras lo haremos, invertiremos el orden de prioridades.

Como autoridad ¿piensa que hubo un progresivo en lo económico?

El presidente no es solo de la Liga, es de todos los clubes. Cuando comenzamos en la primera etapa, Central Norte, Gimnasia y Juventud fueron un sostén importante para la Liga Salteña, cuando no había bingo. Pudimos empezar a vivir con la recaudaciones de tres equipos que convivían entre sí en el Argentino A (hoy Federal A). Había un poco de solidaridad hasta que apareció el bingo de la Liga, que es más valorado en el país que en Salta mismo, y nos permitió crecer.

Está muy orgulloso de lo que se logró.

Cuando vienen dirigentes de otras provincias no pueden creer lo que hizo en Salta. Estamos vinculados a la actividad futbolística en si, lamentablemente más de lo hacemos no podemos, hay un limite en lo deportivo, obras, subsidios y prestamos, que muchos no devolvieron.

Fue un año nefasto para el fútbol salteño.

Este no fue el año del fútbol, no solamente por el descenso, venimos con campañas de malas a mediocres, obviamente la gente pierde el interés y motivación. Los dirigentes tenemos que dejar la soberbia y reunirnos. Solos no pudieron, tenemos que cambiar eso, si seguimos haciendo lo mismo con resultados adversos, es muy difícil lograr buenos resultados. Central Norte está por el buen camino.

¿Daniel Cáseres continuará vinculado a la Liga?

Me juntaré con Daniel (actual presidente de la Liga) y proyectaremos la economía del 2019, que no viene nada bien. Recibo una Liga privilegiada, no como en el 2004, es una vara muy alta la que tengo. Daniel me dio su palabra que continuará, no lo puedo confirmar todavía hasta que los clubes no manden a sus delegados, una vez que lo hagan armaremos el Comité Ejecutivo. Estoy diagramando varios trabajos, desconcentralización en el manejo de las decisiones, me gusta asignar tareas, me fue bastante bien en eso.

¿Está complicado continuar trabajando con el bingo?

Hasta hace un año el bingo de la Liga valía 400, hoy sale 500 y el precio de los autos y departamentos subieron entre un 60% y 80%, pero no lo podemos subir más. Tengo varios proyectos nuevos para obtener ingresos para la institución.

¿Que pasó con Rubén González?

No llegó a ser candidato en ninguna de las dos asambleas. Lo intentó en el 2012 y no lo logró, tampoco tuvo los avales. Otra vez puede ser un candidato, debería haber elegido otro tipo de camino, más de crecimiento y conocimiento. Las puertas están abiertas, él sabe más que nadie que cumplo con lo que digo.