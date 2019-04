"Fue una burla" el video sobre el ARA San Juan hundido

La presentación del video con las imágenes del submarino ARA San Juan hundido en el mar argentino terminó en dolor, desilusión y enojo por parte de los familiares debido a las restricciones que tuvieron y a que, luego de más de cuatro horas de estar en videoconferencia, no pudieron hacer ni una pregunta para aclarar dudas o entender lo que veían. Al final de la audiencia, los familiares salieron muy molestos y criticaron la presentación a la que habían asistido con esperanza. Incluso varios de ellos ya anticiparon que harán presentaciones judiciales con sus asesores letrados. "Nosotros queremos saber la verdad de lo que sucedió con el submarino y saber dónde están nuestros hijos", dijeron.

La videoconferencia comenzó minutos después de las 14 y finalizó después de las 19. En Salta se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Federal. Allí ingresaron solo ocho familiares de los siete tripulantes salteños que viajaban en el ARA San Juan el 15 de noviembre cuando perdió contacto con tierra. Por orden de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, no pudieron ingresar con celulares ni con ningún equipo que les permitiera registrar las imágenes que iban a ver. Lo mismo sucedió en las otras 16 ciudades donde se difundió el video en forma simultánea para que lo vieran los familiares de los marinos.

"Pasaron los videos de Ocean Infinity mostrando las partes afectadas del submarino: el casco superior destruido, las hélices, un traje de gala de un capitán de corbeta y después, minuto tras minuto, vimos agua, agua y más agua. No pudimos hacer ni una pregunta, ni una consulta porque no estaba en la agenda de la jueza", se quejó Faustino Arjona, padre de Ramiro, el maquinista salteño del submarino ARA San Juan.

"Es una burla lo que hicieron, una más. Escuchamos mentiras. Al inicio de la audiencia estuvo la jueza y un capitán de navío como conocedor de la base naval. Perdimos dos horas con la explicación de él sobre cómo era el submarino, algo que a nosotros no nos interesa. Y luego pasaron los videos, pero no tuvimos acceso a hacer ni una sola pregunta", remarcó.

Finalizada la audiencia, Arjona dijo que con su nuera (esposa de Ramiro) "veremos a nuestra abogada para ver qué medidas tomamos porque queremos saber la verdad de lo que sucedió".

La sensación de desilusión y de no encontrar una respuesta satisfactoria fue generalizada entre los ocho familiares salteños, pero no solo de ellos.

"Sabemos que en otras ciudades los familiares se levantaron a la mitad del video y se fueron porque ya veían venir que nadie iba a darnos una explicación válida", dijo Arjona.

Pedirán otra audiencia

El hombre explicó que tenían "esperanza" de que la audiencia fuera similar a la realizada el año pasado. "(Entonces) pudimos vernos las caras con otros familiares e intercambiar preguntas; pero ahora no sucedió eso. Fue otra desilusión, manejado por el Gobierno nacional, el presidente y el ministro (de Defensa, Oscar) Aguad", dijo. "Mi nuera va a hacer una presentación porque queremos que se haga una videoconferencia en la que podamos hacer preguntas, porque para nosotros nuestros hijos no están muertos y si están muertos, que nos hagan ver restos humanos que puedan haber adentro. Entonces diremos: sí, mi hijo murió en el submarino; pero sabemos que no están".

Una mujer no pudo ingresar



Los requisitos para ingresar a la audiencia para ver las imágenes del ARA San Juan fueron muy estrictas. Tanto que ayer una mujer, que mostró ser media hermana de un tripulante salteño, no fue autorizada a entrar a la sala de la Cámara Federal. “Fue algo muy burocrático y hasta innecesario porque ella había llevado documentos que acreditaban que era media hermana”, dijo una fuente que estuvo en la sede judicial antes de que comenzara la videoconferencia.

Como sucedió en otros puntos del país donde se realizó la audiencia, en la sala estuvo una psicóloga del Centro de Atención a las Víctimas del Delito, perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación, para brindar apoyo y contención a los familiares, por pedido de la jueza federal Marta Yáñez.

“La principal molestia de los familiares fue que no pudieron hacer preguntas para despejar sus dudas; realmente fue un destrato”, agregó la fuente.