Bairon Polanco, el estilista de ocho años que maravilla con su talento

Mientras los golpean oleadas de emociones por el inminente final de Game of Thrones, los fans no han dejado de advertir que incluso el cabello de Daenerys ofrece pistas concluyentes acerca del entramado de la serie. En la cultura dothraki las trenzas simbolizan la victoria y por eso con cada temporada el peinado de la reina de la Casa Targaryen ha ido ganando en cantidad de ellas y también en la complejidad de su disposición.

En 2014 el encuentro de mujeres trenzadoras de Santiago de Cali (Colombia) regalaba al mundo el conocimiento de que los peinados de las niñas esclavas escondían comunicaciones para las fugas. Trazaban referencias geográficas para que no se perdiesen quienes se aventuraban a ciegas en terrenos donde compañeros podían diseñar estrategias abolicionistas. Las mujeres también colocaban subrepticiamente entre las hebras de pelo infante recursos para un futuro en libertad, como semillas para cultivar o pepitas de oro que se habían agenciado en las minas.

Resistencia, libertad y victoria caben aún hoy en ese conjunto de tres ramales que se entretejen, cruzándose alternativamente, en un movimiento tan continuo como el pasado, el presente y el futuro.

Con brillos y apliques de lentejuelas para pelo el niño finaliza sus peinados. Andrés Mansilla

Bairon Polanco (8) vino a esta vida con la misión de trenzar. A los tres años entramó cabellos por primera vez con la instrucción de su abuela paterna, Alba Guaymás (48).

Pronto notaron que como sus pares, nativos digitales, Bairon pasaba gran parte de su jornada atendiendo el celular, pero no jugando, sino asistiendo tutoriales de peinados por YouTube. “Va poniendo pausa, rebobina y cuando concluye vuelve a empezar”, refiere Jimena Mamaní (27), prima del papá de Bairon, Aníbal Polanco (29).

“Cuando vi que desde tan chico me pedía hacerme una cimba no creía que con tres años lo pudiera hacer y le ponía excusas como que me iba a hacer doler el pelo. Hasta que un día vi que le hacía a mi prima y me quedé sorprendida”, comenta Jimena.

Los moños trenzados son un sello personal de Bairon Polanco. Andrés Mansilla

A su lado, Natalia Polanco (27), tía y madrina de Bairon, sonríe ante el recuerdo de haber sido tan visionaria como para confiar en tamaño talento. “Empecé dejándolo, porque insistía mucho. En mí practica todos los peinados que luego les hace a las nenitas”, define.

Por las redes

El 11 de este mes la modelo Belén Esper (21) participó de un desfile show en Rosario de Lerma y posteó en su Facebook que la había maravillado el niño estilista, que para esa gala peinó a cinco niñas. “Quiero que conozcan a Bairon Polanco y me ayuden a compartir su arte. Es impresionante su talento”, puso. Su mensaje saltó de muro en muro y llegó hasta este medio.

En la redacción de Limache Bairon aplicó su destreza en las cabezas de Tiziana González (6), Lucía Guanuco Sandoval (7) y Guillermina (7) y Bernardita (5) Paul. Bastaron menos de diez minutos para que el video de Facebook live -actualmente con 96 mil reproducciones- arreciara de comentarios. “¡Es increíble lo que hace! Les doy un abrazo en la distancia a él y a las modelos”, puso Víctor Manuel Lugo. “¡Genio! Un futuro increíble por delante. Estos son los niños de ahora”, expresó Charlie Niz. “Todo un artista. ¡Lo felicito! Ha venido bendecido con un don especial”, dijo Gretel Méndez.

Bairon mantiene una alta concentración mientras trabaja. Andrés Mansilla

“Las mamás de las nenas me dicen que cuando sea grande voy a ser un estilista”, comenta Bairon, mientras una sonrisa perpetua le dibuja hoyuelos en la carita.

Del desfile en su localidad natal recuerda: “Tuve que peinar a cinco nenas y fue un poco agotador, pero luego me sacaron para desfilar a mí también”. Luego repasa en unas líneas los trazos más salientes de su día a día. “Voy a la Escuela 4808 Gesta Sanmartiniana. Mis compañeras y mi señorita saben que peino. Cuando voy a la casa de mi abuela sus vecinas me piden que las peine. A ellas les había contado mi tía que yo peinaba, entonces tuvieron que hacer una fila para que las peine. Se hizo tarde y mi mamá me estaba buscando para prepararme para la escuela...”, declara. Su mamá, Adriana Flores (34), encabeza el séquito familiar que sostiene a Bairon en cada estación de su carrera como estilista. “Cada vez que mi cuñada va a mi casa, él hace rapidísimo los deberes y se pone a peinarla. La tiene sentada desde que llega hasta que se va. Y cada vez que lo llaman para participar de desfiles me emociono muchísimo. Siempre estoy con los nervios de punta. Su papá lo apoya en todo. También sus hermanos, Matías (14) y Ciro (7), y sus abuelos, Alba, Héctor Polanco (48) y Yolanda Flores (58)”, detalla.

Un peinado de Bairon finalizado. Andrés Mansilla

Entre “cepillos, peines, chuletas, gomitas, spray y brillos para el pelo”, Bairon se concentra y los movimientos de sus manos, que abren en cada mechón de pelo tres ramales para entretejerlos, cruzándolos alternativamente, hipnotizan al espectador y él sin duda con ese movimiento tan continuo como el pasado, el presente y el futuro se conecta con el significado profundo del trenzado, aunque lo ponga en palabras llanas: “Cuando hago una cimba, si no me sale bien vuelvo a ver el video, practico y queda bien”.

El futuro de Bairon podría estar en YouTube

Concursos de talentos televisivos, desfiles y eventos de moda. El espectro que se abre para que Bairon muestre su talento es amplio. Sin embargo, la respuesta más categórica para una proyección nacional la encontraría realizando videos en los que muestre cómo elabora las espigas cruzadas que abarcan toda una cabeza o los moños entrenzados que realiza. Bairon lo está estudiando. En el espacio de YouTube hay escasos estilistas niños. Uno es Jiang Hongqi (6), de Suining (China), que oficia de peluquero en uno de los salones de belleza de sus padres. El otro es el berbero Harold Jair Jackson Rivera (9), de San Pedro Sula (Honduras), cuyos padres también se dedican al rubro desde hace más de una década. A pesar de la gran habilidad de ambos, lo que meritúa más a Bairon es que ningún familiar tiene su don ni está conectado con el ambiente del estilismo.