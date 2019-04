Recomiendan no exponer a niños menores de un año a ningún tipo de pantalla electrónica

Los niños de menos de un año no deben ser expuestos a ningún tipo de pantalla electrónica, de acuerdo con una recomendación publicada este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La agencia dependiente de Naciones Unidas dio a conocer sus primeras directrices de este tipo, en las que asegura que los niños de 2 a 4 años tampoco deberían tener más de una hora por día de "tiempo de pantalla sedentario", incluyendo juegos de computadora o televisión.

El documento también enfatiza que en esa etapa, los niños necesitan estar físicamente activos y dormir lo suficiente, hábitos que ayudan a prevenir la obesidad y otras enfermedades que pueden desarrollarse más adelante en la vida. Leerles un cuento, cantar o armar rompecabezas son algunas de las actividades que son preferibles para los pequeños, antes que la exposición a la tecnología.

Los bebés no deben ser expuestos a las pantallas y, en su lugar, deben participar en juegos activos en el piso. También recomendó que los niños de 1 a 4 años realicen al menos tres horas de actividad física al día.

Para bebés de hasta un año, la OMS recomienda mantenerlos físicamente activos varias veces al día, incluyendo por lo menos 30 minutos de "tiempo boca abajo", recostado sobre su frente. Los bebes recién nacidos deben tener entre 14 a 17 horas de sueño al día, incluidas las siestas, que se reducen de 12 a 16 horas desde los 4 a los 11 meses. Los bebes no debe ser limitados (es decir, asegurados en sillas para bebés, en un carrito, en una silla alta o en la espalda de alguien) durante más de una hora.

Para niños de entre uno y dos años, se recomienda al menos tres horas de actividad física al día, y entre 11 y 14 horas de sueño al día, incluyendo siestas. No debe ser sujetados por más de una hora a la vez o sentarse por largos períodos de tiempo.

Los niños de entre tres y cuatro años deben tener al menos tres horas de actividad física al día, incluyendo al menos una de intensidad moderada o vigorosa. Hasta una hora de tiempo de pantalla sedentaria (es mejor que la cantidad sea menos), de 10 a 13 horas de sueño al día, que pueden incluir una siesta. No debe ser restringidos por más de una hora a la vez o sentarse por largos períodos de tiempo.

La agencia elaboró sus recomendaciones a partir de resultados de cientos de estudios realizados por científicos en Australia, Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos.

Niños pasivos

"Los comportamientos sedentarios, ya sea al interior de un vehículo motorizado en lugar de caminar o trasladarse en bicicleta; o permanecer sentado en la escuela, mirar la televisión o jugar en pantallas estando inactivo, suelen prevalecer y están asociados con una mala salud", dijo la OMS.

El nuevo consejo de la OMS se centra en la observación pasiva (niños que son expuestos frente a un televisor o pantalla de computadora o se les entrega una tableta o un teléfono móvil para el entretenimiento) y está dirigido a combatir la inactividad infantil, un factor de riesgo importante para la mortalidad global y las enfermedades relacionadas con la obesidad. Se basa en la evidencia disponible, pero todavía falta investigación definitiva sobre los daños y los posibles beneficios del uso de la pantalla.

"Lograr una vida salud para todos significa hacer lo que es mejor para la salud desde el comienzo de la vida de las personas", dijo el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo en un comunicado. "La primera infancia es un período de rápido desarrollo y un momento en el que los patrones de estilo de vida familiar se pueden adaptar para aumentar los beneficios para la salud".

El tiempo sedentario debe ser de calidad, fuera de la pantalla, con un cuidador, desarrollando actividades tales como "la lectura, los cuentos, cantar y armado de rompecabezas", sostiene el documento. "Leer un libro con su hijo, por ejemplo, puede ayudarlo a desarrollar sus habilidades lingüísticas", explicó Juana Willumsen, una de las autoras de la guía.

La especialista sostuvo que algunos programas de televisión que alientan a los niños pequeños a moverse mientras los ven, están bien, especialmente si el padre o cuidador también está presente para explicar y participar.

La actividad física inadecuada está directamente relacionada con más de 5 millones de muertes al año en todo el mundo, en todos los grupos etarios, según la OMS. Casi una cuarta parte de los adultos y el 80% de los adolescentes no son lo suficientemente activos, hábitos que se aprenden a muy temprana edad. Las pantallas electrónicas podrían ser uno de los principales culpables.

"Lo que realmente necesitamos hacer es devolver el juego a los niños", dijo Willumsen.

En Estados Unidos, los expertos recomiendan que los niños no utilicen pantallas antes de cumplir los 18 meses, mientras que en Canadá la recomendación se extiende hasta los dos años. En el Reino Unido no se establecen límites de tiempo, aunque recomiendan que los niños eviten las pantallas antes de acostarse. El Royal College of Paediatrics and Child Health británico insiste en que hay poca evidencia de que el uso de pantallas para niños sea perjudicial en sí mismo.

Fuente: Infobae